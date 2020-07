IS:n koeajossa uudistunut kuumakalle eli Alfa Romeo Giulia Q4 Veloce

Muodollisesti yhä pätevä Giulia on jätetty ulkoisesti käytännössä ennalleen.

Kevyesti päivitetty Alfa Romeo Giulia vakuuttaa yhä ajo-ominaisuuksillaan.

Uusi Alfa Romeo Giulia on nyt ollut markkinoilla jo nelisen vuotta. Se on ollut italialaismerkille hyvin tärkeä malli, jonka tuotekehitykseen satsattiin aikoinaan yli miljardi euroa.

Alfa Romeon tulevaisuus on ollut sumuinen ja ehkä jopa vaakalaudalla, ja siksi Giulian on ollut pakko onnistua suorastaan verisesti kilpailuilla takavetoisten premium-sedaneiden kapenevilla markkinoilla. Pohjois-Amerikan markkinatkin pitäisi saada paremmin haltuun.

Giulian ohjaamoa voi luonnehtia ohjaajakeskeiseksi. Keskikonsoli on suunniteltu uusiksi.

Suomessa Giulian kohtaloksi on viime vuosina koitunut jäädä tunnetumpien kirittäjien varjoon, eikä Alfa Romeon rooliksi tietenkään odotetakaan kaiken kansan autoksi nousemista. Siitä pitävät jo lähtötason hinnatkin huolen.

Giulian osalta tämä on oikeastaan harmi, sillä auto on mainio, ja se sai tullessaan myös kansainväliseltä lehdistöltä lämpimän vastaanoton.

Nyt mallilla on kuitenkin jo ikää sen verran, että ensimmäiset kevyet päivitykset ovat ajankohtaisia.

Täksi mallivuodeksi meillä uuden maahantuojan saanut Giulia esitellään nyt tuorein voimin ja virtaviivaistetuin hinnastoin.

Giulian 480 litran tavaratila on sedan-autolle ihan kelpokokoinen.

Tarjolla ovat vain 2,2-litrainen diesel (160-210 hevosvoimaa) sekä 2,0-litrainen bensiini (200-280 hevosvoimaa). Minkäänlaista sähköistettyä versiota autosta ei ole saatavana, vielä. Myöskään manuaalivaihteisia Giulioita ei ole tarjolla.

Giuliasta on olemassa todellinen vauhtihirmuversio Quadrifoglio (510 hevosvoimaa), mutta sitä ei enää Suomen hinnastosta löydy.

Lähimmäksi sitä pääsee koeajomme 280 hevosvoiman nelivetoinen versio, joka sekin on melkoinen kuumakalle suorituskyvyn suhteen.

Ulkoisesti Giulia on käytännössä ennallaan, mitä voi pitää myös hyvänä asiana, sillä lähtökohta on edelleen virkistävä poikkeus valtavirrasta.

Muutokset nähdään siis sisätiloissa ja parannetussa turvallisuusvarustelussa, joista jälkimmäiset ja edistyneimmät on tosin hinnoiteltu erillisiksi lisävarustepaketeikseen.

Ohjauspyörä, keskikonsoli parannetuin kytkimin ja käyttimin sekä ennen kaikkea infotainmentin käytettävyys on pantu uusiksi. Käyttöliittymää on hierottu notkeammaksi, ja autossa on nyt 8,8-tuumainen kosketusnäyttö vakiovarusteena.

Kokonaisuuden käytettävyys on kyllä parantunut, mutta parhaimpien verrokkien tasolle se ei vieläkään yllä. Onneksi Giulian painotukset ovatkin muualla.

Uudistunutta käyttöliittymää voi hallita myös keskikonsolin pyörylästä. Käyttäjäkokemus on silti hieman kankeahko.

Kuten odottaa saattaa, Giulia on edelleen erinomainen ajajan auto. Voimaa on tarjolla sen verran, että liikkuminen tuntuu varsin eloisalta, ja auton ohjastaminen mutkateillä suorastaan ilottelun aihe.

Ohjaustuntumassa on tarkkuutta, nopeutta ja tuntumaan vaikka muille jakaa. Giulia ei myöskään sorru liialliseen jousitukseen kovuuteen, vaikka auto ajodynamiikaltaan erittäin kyvykäs onkin.

Tässä on Giulian kova ydin: ajaminen on hauskaa ja suorituskyky kunnossa. Myös ajoergonomia on kunnossa, ja etuistuimilla viihtyy pidemmänkin matkan väsymättä.

Takana on niukemmin tilaa, ja korkea kardaanitunneli syö merkittävästi takajalkatilaa.

Giulian varustetasot ovat lähtötason Super ja korkeampi Veloce. Super-varustelua voi parannella erilaisin paketein.

Koeajoyksilömme oli Veloce-varusteltu, mikä konkretisoituu käytännössä muun muassa sporttisemmissa etu- ja takapuskureina, punaisina jarrusatuloina, nahkaverhoiltuina sportti-istuimina, peruutuskamerana ja erinomaisesti toimivana mukautuvana tasanopeudensäätimenä.

Tällaisenaan Giulian hinta kohoaa jo 65000 euron tuntumaan, mikä saattaa aiheuttaa Giuliasta innostuneille potentiaalisille uusille asiakkaille huolestunutta nieleskelyä.

Tehokas bensiini-Giulia on kuitenkin se aidoin, eniten vastinetta rahalle tarjoava versio tästä italialaisesta tempperamentikosta.