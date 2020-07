Ekonomisti Talouselämässä: Hallituksen syksyinen dieselpäätös tuntuu pian myös kuluttajan kukkarossa

Parafiinisen eli vähemmän rikkiä ja haitallisia pienhiukkasia tuottavan dieselin non 120 miljoonan euron verotuki poistetaan asteittain vuosien 2021–2023 aikana.

Ensi viikolla toteutuvan bensiiniä ja dieseliä koskevan veronkiristyksen ohella myös parafiinisen dieselin verotuki poistuu. Mutta mitä merkitystä tuen poistolla on tavalliselle autoilijalle?

Veronmaksajien keskusliiton ekonomisti Janne Kalluisen mukaan vielä tällä hetkellä on hankalaa arvioida, kuinka ns. parafiinisen dieselin verotuen poistaminen tulee vaikuttamaan kuluttajille myytävän dieselin hintaan.

Kalluinen arvioi silti Talouselämä -lehdessä julkaistussa blogissaan, ettei yli sadan miljoonan euron verotukea voi todennäköisesti poistaa niin, etteikö lopputulos ”lainkaan rokottaisi dieselkuskin kukkaroa”.

– Niin tai näin, parafiinisen dieselin laatuporrastuksen aika on joka tapauksessa käymässä vähiin, ja perusteita verotuen säilyttämiseksi on nykytiedolla hankalampi keksiä kuin perusteita sen poistamiseksi, Kalluinen summaa tilanteen TE:ssä.

Kalluisen arviota tukee myös Neste, jonka mukaan parafiiniseen dieselpolttoaineeseen liittyvät budjettiratkaisut lisäävät osaltaan painetta myös dieselin pumppuhintojen nousuun.

Ajankohdan osalta hintapaineen nousu alkaisi tältä osin jo ensi vuonna, kun verotuen poiston ensimmäinen käytännön vaihe toteutuu.

Dieselin hinta on jo nyt muutenkin nousussa, sillä puolentoista viikon päästä voimaan astuu polttoaineveron nostoon liittyvä korotus, jonka myötä diesel kallistuu nykyisestä arviolta noin seitsemän senttiä litralta.

Kyseinen korotus liittyy Sanna Marinin (sd) hallituksen tavoitteisiin valtion tulopuolen vahvistamisesta sekä erittäin vaativaan liikenteen päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä ja skenaarioon hiilivapaasta liikenteestä vuonna 2045.

Parafiininen dieselöljy on on haitallisilta lähipäästöiltään perinteistä, niin sanottua aromaattista dieseliä puhtaampaa, mutta ei ilmaston kannalta ystävällisempää. Sitä on kuitenkin aiemmin verotettu muita diesellaatuja kevyemmin nimenomaan juuri ympäristösyistä.