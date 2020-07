Marketista ladattua ilmaissähköä voi kuljettaa myös kotikäyttöön – miksi käytäntö ei maistu suomalaisille sähköautoilijoille?

Helsingin Hanasaaressa on jo kokeiltu laturia, jonka avulla autoon varastoitua ajosähköä voidaan syöttää takaisin sähköverkkoon.

Yksi kotiinkuljetuksen esteistä on Suomen kolmivaiheinen sähköverkko, kertovat Suomen Autoteknillinen Liitto SATL ry:n asiantuntijat.

Niin sanotulla V2H eli Vehicle-to-Home-tekniikalla tarkoitetaan sähkön siirtämistä autosta kotiin.

Ajoneuvosta kotiin -tekniikan ideana on toisin sanoen hyödyntää auton akkuihin varattua sähköä esimerkiksi kodin sähkönkulutuksen korkeimpina hintajaksoina päivän aikana ja ladata akkua verkosta niihin aikoihin, kun sähkö on edullisempaa, esimerkiksi yöllä.

Teknisesti mahdollista on myös auton akkujen lataaminen vaikkapa marketin ilmaissähköpaikalla ja kyseisen akkusähkön käyttäminen myöhemmin vaikkapa esimerkiksi ruoanlaittoon sekä lämmitykseen kotona tai mökillä.

Kotien ja mökkien osalta kyseisenlaiset järjestelmät ovat meillä kuitenkin erittäin harvassa eli julkisten latureiden tarjoamaa sähköenergiaa käytetään säännönmukaisesti vain sähköautolla liikkumiseen.

Mutta miksi V2H-tekniikka ei ole Suomessa jo käytössä, vaikka erilaisia aiheeseen liittyviä pilottiprojektejakin on meilläkin nähty?

Tähän kysymykseen sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, Suomen Autoteknillinen Liitto SATL:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan suomalaista asiantuntijaa vastaavat yhdessä seuraavasti:

V2H-, tai V2G- (Vehicle-to-Grid ajoneuvosta verkkoon) -tekniikat eivät ole vielä laajasti käytössä, mutta älykkäiden ajoneuvojen, -latauslaitteiden ja -verkkojen kehitystyötä tehdään jatkuvasti ja ne omaavat suuren potentiaalin sähkövirran kulutuksen tasoittamiseksi koko sähköverkossa täyssähköautojen yleistyessä.

V2H on toistaiseksi melko kallis tekniikka. Se on myös tähän asti lanseerattu vain maissa, joiden asuntojen sähköliittymä on tavallisesti yksivaiheinen. Suomessa yleisesti käytettävä kolmivaiheisuus ei ole teknisesti ongelma, mutta se nostaa järjestelmän hintaa.

Lisäksi, jos V2H-järjestelmältä edellytetään varavoimakäyttöä, tulee invertterin olla erittäin järeä riittävän oikosulkuvirran tuottamiseksi, jotta sähköturvallisuus ei vaarannu.

