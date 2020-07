Toyotan logo muuttuu – taustalla uudet liikkumispalvelut

Digiaikaan ja sähköiseen autoiluun siirtyminen on saanut monet autonvalmistajat uusimaan logonsa. Nyt vuorossa on Toyota, joka poistaa liikemerkkinsä kolmiulotteisuuden sekä merkkiin liitetyn versaalilla kirjoitetun Toyota-tekstin (kuvassa).

Toyota on paljastanut uuden eurooppalaisen brändi-ilmeensä, jossa olennaisimpia muutoksia edelliseen ovat digitaalisuuden ehdoilla uusittu logo sekä siihen liittyvä tekstin ja kirjainten asettelu.

Maailman suurimpiin autonvalmistajiin kuuluvan Toyotan uusi liikemerkki tiivistyy aiemmasta yksinkertaisempaa kaksiulotteiseen designiin, minkä lisäksi sana “Toyota” poistuu logon yhteydestä ja siirtyy muuttuneine kirjasimineen vain tarpeen mukaan kirjoitettavaksi kuten alla olevassa esimerkissä.

Uutta logoa käytetään jatkossa Toyotan viestinnässä. Vanha logo jää kuitenkin koristamaan edelleen Toyota-merkkisiä autoja sekä toistaiseksi myös merkin jälleenmyyjien mainospyloneita.

Merkin alkujaan vuonna 1989 käyttöön otettua tuttua soikiologoa on uudistettu erityisesti digitaalinen ympäristö mielessä, mikä tukee myös yhtiön mukaan sen seuraavaa askelta ”verkon avulla tapahtuvien liikkuvuuspalveluiden käyttöönotossa”.

– Kehitimme uuden visuaalisen brändi-ilmeen ajatellen tulevaisuutta. Halusimme mahdollistaa entistä paremman yhteyden asiakkaisiimme aikana, jolloin sähköistettyjen ajoneuvomme tarjonta, liikkuvuuspalvelumme ja online-palvelumme kasvavat voimakkaasti. Design mahdollistaa paremman näkyvyyden asiakkaillemme, ja se nähdään käytössä ensimmäistä kertaa innovatiivisen, neljännen sukupolven Yaris Hybrid -mallin esittelyn yhteydessä, kertoo muutoksesta Didier Gambart, Vice President, Sales, Marketing & Customer Experience, Toyota Motor Europe.

Uusittu ilme yhtenäistää myös Toyotan sisällä olevien eri toimialojen ja palveluntuottajien ilmettä.

Esimerkiksi vakuutuspalveluita tuottava Toyota Insurance Management -osion brändinimi on jatkossa Toyota Insurance Services ja Euroopan tasolla Toyota Plus -nimellä tunnettu vaihtoautojärjestelmä tunnetaan puolestaan jatkossa nimellä Toyota Approved Used.