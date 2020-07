Tiedätkö varmasti, mikä on ostamasi auton todellinen ikä? Näin myyjät toimivat kolmessa tapauksessa

Tiedätkö varmasti, mikä on ostamasi auton todellinen ikä?

Kuluttajaviranomainen on ottanut kantaa esimerkiksi tapauksessa, jossa uusi auto rekisteröitiin ja luovutettiin kuluttajalle vuonna 2005.

Kaupanteon jälkeen kuluttajalle selvisi, että auto oli valmistettu jo joulukuussa 2003 ja tuotu Suomeen vuonna 2004. Auto oli siis kaupantekohetkellä 15 kuukautta vanha.

Kun auton todellista ikää alettiin selvitellä, myyjä vetosi siihen, että automallissa ei ollut tapahtunut mallimuutoksia, ja auton takuu alkoi vasta ensirekisteröinnistä.

Valmistus- ja maahantuontiajankohtansa perusteella auto oli valmistettu vuoden 2004 myyntikautta varten. Kuluttajalle oli muodostunut väärä kuva auton iästä, eikä myyjä ollut käsitystä oikaissut. Kuluttajaviranomaisten mukaan myyjän on kerrottava, jos auto on ollut pitkään varastoituna, koska tieto voi vaikuttaa ostopäätökseen.

Kuluttajariitalautakunta suositti 750 euron hinnanalennusta (kauppahinta 23 000 euroa). Kuluttajan vaatimaan kaupan purkuun ei ollut aihetta, koska lautakunnan mukaan virhe oli vähäinen.

Kuvituskuva.

Toisessa tapauksessa auto oli ensirekisteröity 2009, mutta se oli valmistettu ja tuotu maahan jo 2006. Kuluttaja osti auton käytettynä vuonna 2009 ja oletti sen olleen vuoden 2009 vuosimallia. Autolla oli ajettu kaupantekohetkellä 24 000 kilometriä. Myyjän mukaan vuosimallien 2006 ja 2009 välillä ei ollut eroja.

Auton ikä ei vastannut sitä, mitä kuluttaja oli voinut perustellusti olettaa. Myyjä antoi kuluttajalle tiedon auton käyttöönottovuodesta, mutta jätti antamatta tiedon vuosimallista. Tieto auton vuosimallista olisi vaikuttanut kaupan syntymiseen. Kolmen vuoden suuruisella vuosimallierolla on merkitystä myös auton jälleenmyyntihintaan. Auto oli hinnoiteltu ja myyty kuluttajalle oletuksella, että auto oli uudempaa mallia kuin mitä se todellisuudessa oli.

Kuluttajariitalautakunta suositti tässä tapauksessa 2 500 euron hinnanalennusta (auto oli maksanut 35 000 euroa).

Kuvituskuva.

Kolmas esimerkkitapaus: käytettynä ostettu auto oli ensirekisteröity edellisen vuoden tammikuussa, vaikka kauppasopimuksessa ensirekisteröinti oli merkitty edellisen vuoden heinäkuulle. Myyjän mielestä auto oli oikein hinnoiteltu.

Käyttöönottovuosi on yksi keskeisimpiä auton hintaan vaikuttavia tekijöitä. Kysymys on tällöin nimenomaan käyttöönottovuodesta, ei kuukaudesta. Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä on muun muassa ajomäärä ja auton kunto.

Vaikka rekisteröintipäivämäärä ei vastannut sitä tietoa, jonka myyjä siitä oli antanut, kuluttajariitalautakunnan mukaan virheellinen tieto ei vaikuttanut auton arvoon (auton kauppahinta 20 950 euroa). Myyjä oli lisäksi luvannut pidentää takuuta. Kuluttajariitalautakunta ei suositellut hyvitystä.