Volkswagen on onnistunut T-Roc Cabriolet’n suunnittelussa ja luomisessa hyvin. Katto alhaalla ajaminen on miellyttävä kokemus, kunhan vain keli sen sallii.

Volkswagen T-Roc Cabriolet on onnistunut avoautoversio.

Volkswagen T-Roc on nyt ollut Suomen markkinoilla reilut pari vuotta, mutta varsinaista suursuosikkia siitä ei ole meillä toistaiseksi muodostunut. Ehkä T-Roc kaipaisi sittenkin enemmän sellaista pikkuveli T-Crossin kaltaista asennetta ilmeeseensä, josta autonostajat innostuisivat.

No, nyt sitä saadaankin sitten roppakaupalla, kun T-Rocista tulee saataville myös avoversio.

Cabriolet’n vyötärölinja nousee lennokkaasti perää kohti. Auton testikeskikulutus oli koeajon noin 800 kilometrin matkalla 6,9 litraa sadalla, kun keskinopeus asettui matkapainotteisen korkealle 64 km/h.

T-Roc Cabriolet perustuu Volkswagen-konsernin MQB-perusrakenteelle, ja sen leveys on suhteellisesti tavanomaista suurempi verrattuna matalahkoon kattolinjaan. Cabrioletissa vyötärölinjaa on entisestään terävöitetty nostamalla sitä reippaasti perää kohti, mikä tekee yleisilmeestä verrattain dynaamisen. Muotoilullista rohkeutta voi nähdä myös terävälinjaisissa pyöränkoteloissa, joissa on etenkin takana häivähdys konsernin sisäisiä Bentley-lainoja.

Tumma kangaskatto jakaa auton katto ylhäällä kahteen erottuvaan visuaaliseen elementtiin, ja katto alhaalla T-Roc Cabriolet näyttää suorastaan menevältä. Avoautoharjoitus on tehty Volkkarilla taiten, ja nyt T-Roc saa ilmeeseensä toivottua lisäkarismaa. Lisää tällaista rohkeutta, kiitos!

Onnistunut ajoasento ja ympäristön havainnointiasema löytyvät takuuvarmasti, vaikkakin keula kohoaa kuljettajan paikalta katsottaessa yllättävän korkeana. Tuuliohjain on kevyt mutta hyvin toimiva. Tarvittaessa sille löytyy tavaratilasta oma paikkansa.

Rohkeus tosin myös maksaa. T-Roc Cabriolet’n voimanlähdevalikoima on meillä perin suppea, sillä vaihtoehtoja on tasan yksi: tuiki tavallinen 1,5-litrainen TSI EVO -bensiinimoottori, jonka parina askartelee seitsemänportainen DSG-automaatti. Saman tekniikan ja varustetason kovakattoinen perusauto maksaa Suomessa noin 34 500 euroa, joten kangaskaton ja avoautoilun lisähinnaksi tulee pyöreästi 5 500 euroa. Onko se sopivasti? Sen päättäköön jokainen itse tykönään.

Vertailun vuoksi on mielenkiintoista havaita, että täsmälleen vastaava Cabriolet maksaa Saksassa noin 31 300 euroa, mikä on huomattavasti, lähes neljänneksen vähemmän. Suomessa autossa on meikäläistä autoveroa noin 6 800 euroa, joten loppuerotus hinnassa tulee korkeammasta arvonlisäverokannasta ja maahantuojan katteesta. Noin 40 000 euroa kompaktista avoautosta on kuitenkin suhteellisen paljon, varsinkin kun muistaa, että koeajoyksilömme hinta oli lisävarusteineen lopulta lähes 46 000 euroa.

Sitten auto käyntiin ja katto alas. Kangaskaton avaus tapahtuu kevyesti kytkimestä painaen. Mittaustemme mukaan katto avautuu noin 11 sekunnissa. Sulkeutuminen sen sijaan vaikutti kestävän sekunnin pidempään. Nopeaa toimintaa yhtä kaikki.

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä on vakiovaruste. Se istuu hyvin käteen.

Suurempi kosketusnäyttö maksaa 940 euroa lisää, mutta samalla saa navigoinnin ja myös näytön resoluutiokyky on hyvä.

Volkswagenin puolitoistalitrainen ja nelisylinterinen käy siististi tyhjäkäyntiä, ja muutenkin moottori on hyvä peruspata. Voimaa ja vauhtia riittää arkiajoihin, mutta revittelemään on turha lähteä. Suomalaisteiden nopeuksissa ohittaminen onnistuu silti huoletta.

Moottorissa on sylinterien lepuutustoiminto, ja kun kevyen kuormituksen päätyttyä kaikki sylinterit hyppäävät mukaan orkestroimaan, tuntuu vedossa pieni nykäys.

Toinen kauneuspilkku avo-T-Rocin voimalinjassa on DSG-automaatti, joka toimii useimmiten asiallisesti, mutta aina silloin tällöin auto syöksähtelee tai empii tavalla, jota kuljettaja ei voi ennakoida. Tänä päivänähän kaksoiskytkinautomaatin käytölle ei olisi enää mitään pakottavaa tarvetta, kun perinteisten momentinmuunninautomaattien nykysukupolvi on yhtä taloudellinen ja toiminnaltaan tavallisesti sulavampi.

Ohjaustuntuma on perus-Volkkaria: vakaata ja ennalta-arvattavaa. Tosin ohjausvaste on huomattavan köykäinen, keskialueella jopa hieman hapuileva. Kokonaisuus on kuitenkin hyvin hallussa, ja auton jousitus sivistyneen monitaitoinen ilman turha pintakovuutta. Ajaessa tuntuu siltä, että juuri T-Roc Cabriolet irtautuu vihdoin aiemmin perusauton insinöörimäisen laskelmoiduista kahleistaan.

Digimittaristo eli Active Info Display -näyttö on reilun 650 euron lisävaruste.

Avoautona T-Roc on vapaana syntynyt, ja avoimena avautuva taivas korostaa tätä ominaisuutta, luoden sille samalla aitoa ideologista sisältöä.

Hienointa ajofiiliksessä on, että katto auki ajettaessa saa matkustamossa olla lähes täysin ajoviiman pyörteilyiltä suojassa ainakin 100 km/h nopeuteen saakka. Tässä auttaa kätevä tuulisuoja, joka asettuu nopean näppärästi takaistuinten ylle, ja jolle on oma kätevä tilansa tavaratilan välipohjan alla. Ajettaessa tunnelmaa ei häiritse kuin ajoittain rengasmelu, joka on karkeilla asvalttipinnoilla selkeästi erottuva, sileillä huomattavasti äänettömämpi.

Sisustusmateriaalien muovilaadut tuntuvat kauttaaltaan ja etenkin kojelaudassa yllättävän edullisilta, jopa säästöpainotteisilta.

T-Roc Cabriolet’n perusvarustelu ei yllä kovin korkealle. Vakiovarusteista löytyy kuitenkin onneksi mukautuva tasanopeussäädin, joka toimii hienosti.

Mukautuva alustasäätö (1 699 euroa), digitaalinen mittaristo (657 euroa) tai vaikkapa suurempi kosketusnäyttö ja navigointi (940 euroa) ovat sen sijaan kaikki lisävarusteita, jotka mielellään valitsisi, mutta samalla hinta lipsahtaa reilusti 40 000 euron tuolle puolen. Tämä mielessä pitäen ja koeajoyksilön loppuhintaan nähden auton sisätilojen yllättävänkin kovamuovinen yleisilme tuntuu jo pieneltä pettymykseltä.

Avoautossa helposti perusteltavissa oleva nahkaverhoilu maksaa noin 2 250 euroa lisää, eikä istuinten sähköistä säätöä autolle ole edes hinnoiteltu.

Mielenkiintoinen kuriositeetti on, että tähän avoautoon voi hankkia myös vetokoukun. Auton suurimmat vetomassat ovat 750 kiloa jarruttomalle ja 1 700 kiloa jarrulliselle perävaunulle, eli edes keskiraskaista vetotöistä ei tarvitse tinkiä avokorin vuoksi. Sopisiko moinen työ sitten T-Roc Cabrioletin itsevarmaan tyyliin, onkin jo toinen tarina.