Nissanin julkisti äsken uuden sähköauton: Toimintamatka jopa 500 km – ”Aloittaa uuden aikakauden”

– Tämä on tärkeä päivä Nissanille.

Näin kuvaili tunnelmiaan Nissanin tuotekehitysjohtaja Marco Fioravanti tänä aamuna virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa.

Päivän merkittävyys johtuu uudesta Nissan Ariyasta, japanilaisvalmistajan uudesta täyssähköautosta.

Hetkeä enen Fioravantin hehkutusta Nissanin ylin johto oli esitellyt Ariyan Jokohamassa Japanissa. Ariya rakennetaan Nissan-Renault’n kehittämälle sähköalustalle. Euroopassa tarjolle tulee viisi voimalinjavaihtoehtoa, joiden teholukemat ovat 160, 178, 205, 225 ja 290 kilowattia. Toimintamatkojen vaihteluväliksi Nissan kertoi 360–500 kilometriä kertalatauksella.

Edullisimmat mallit ovat etuvetoisia. Viidestä kolme saa AWD – e-4ORCE -signeerauksen, joka kertoo nelivedosta ja voimasta.

Nissan luonnehtii matkustamoa valoisaksi. Näyttöjärjestelmä pitää sisällään 12,3-tuumaisen mittaristonäytön sekä 12,3-tuumaisen keskinäytön.

Pituudeltaan yli 4,5-metristä ja korkeudeltaan 1,66-metristä Ariyaa voi kokonsa ja muotojensa puolesta kutsua crossoveriksi tai SUV:ksi. Nissanin sähköautodivisioonan markkinointijohtaja Helen Perry otti esille vielä yhden määrittelyn.

– Meille se on coupé crossover.

Miksi Ariya on Nissanille niin tärkeä auto kuin Fioravanti ylisti?

– Ariya on oikea auto oikealla hetkellä. Ariya merkitsee käännekohtaa (Nissanille) ja aloittaa uuden aikakauden. Ariya on parasta, mitä Nissan voi tarjota asiakkailleen sähköautomarkkinoilla, Perry arvioi.

Oikealla hetkellä Perry tarkoitti sähköautojen suosion kasvua. Hän mainitsi erikseen (sähköautoiluun hurahtaneen) Norjan sekä Ranskan ja Saksan myöntämät hankintatuet.

Nissanin tavoite on, että vuonna 2023 puolet sen tuotannosta on sähköautoja. Ariyan tulon voi nähdä strategiamuutoksena, sillä uutuus vaikuttaa ennakkohehkutuksen perusteella kaikin puolin pari piirua laadukkaammalta ja hinnaltaan selvästi arvokkaammalta kuin Nissan Leaf. IS kysyi haastateltavilta, mikä on Leafin kohtalo tässä yhtälössä.

– Ariya ei kilpaile Leafin kanssa. Leaf on ja pysyy edelleen. Niillä (Ariyalla ja Leafilla) on erilaiset roolit, Fioravanti vastasi jopa hiukan ärtyneenä kysymyksestä.

Helen Perry lisäsi, että vaikka Ariya edustaa Nissanin sähköautoissa huippua, yhtiö ei tavoittele premiumia (korkealuokkaisuutta), mutta Nissan haluaa tarjota asiakkailleen Ariyan kautta premium-kokemuksen.

Perry täsmensi, että Ariya on joissakin asioissa velkaa Leafille. Yhtäläistä on muun muassa e-pedal: polkimen avulla voi kiihdyttää, hidastaa ja jarruttaa vain yhtä poljinta käyttäen.

Väistämättömään kysymykseen Ariyan hinnoista Perry vastasi näin:

– Auto tulee myyntiin vasta ensi vuoden loppupuolella. Koska elämme epävakaassa maailmassa juuri nyt, emme voi kommentoida hintakysymystä tässä vaiheessa.