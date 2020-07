Karavaanimatkailun suosion kasvu on synnyttänyt parkkisakkorysiä

Hämeenlinnan kaupunki markkinoi Hämeensaaren maksullista matkaparkkia. Kaupunki on kuitenkin merkinnyt matkaparkin niin, että matkailuauton pysäköinti on luvallista vain silloin, kun se toimii matkailuvaunun vetoautona.

Monessa kunnassa on vastattu matkailuajoneuvomatkailun suosion kasvuun muuttamalla jokin parkkipaikka tai hiekkakenttä kesäkuukausien ajaksi matkaparkiksi, joka on tarkoitettu matkailuvaunuyhdistelmillä ja matkailuautoilla liikkuvien maksuttomaan leiriytymiseen.

Hämeen Sanomien mukaan Hämeenlinnan keskustan tuntumassa elokuun loppuun saakka olevasta matkaparkista on muodostunut pysäköinninvalvojille vierailukohde, missä on jaettu paljon pysäköintivirhemaksuja henkilöautoille, joiden omistajat ovat tulleet viettämään aikaa Hämeensaaren alueelle.

Pysäköintipaikan lisäkilvet sallivat matkailuvaunujen pysäköinnin kahden vuorokauden ajaksi. Jos matkaparkki olisi merkitty oikein, siinä olisi myös matkailuauto-lisäkilpi.

Pysäköintivirhemaksujen kirjoittaminen Hämeenlinnan matkaparkkiin pysäköidyille henkilöautoille on ymmärrettävää, onhan kyseessä liikennemerkkien vastainen pysäköinti. Erikoista on kuitenkin se, että Hämeenlinnan pysäköinninvalvonnassa ei ole huomattu jakaa pysäköintivirhemaksuja matkailuautoille, joita on matkaparkissa yleensä enemmän kuin matkailuvaunuja.

Hämeenlinnassa, kuten monessa muussakin kunnassa, matkaparkit on varustettu vain matkailuperävaunu-lisäkilvellä, joka sallii vain ja ainoastaan matkailuvaunut, ei muita ajoneuvotyyppejä – ei edes matkailuautoja.