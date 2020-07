Mini sähkömoottorilla: Rakkautta ensisilmäyksellä, pari pientä säröä ilmeni koeajon aikana

Täyssähköauto Mini Cooper SE on lainannut sähkötekniikan BMW i3:sta.

Minin sähköautosta on helppo pitää, vaikka sillä ei ajetakaan maailman ääriin.

Uuden täyssähköisen Minin toimintamatka yhdellä latauksella on ajattelutavasta riippuen joko hämmentävän lyhyt tai fiksusti rajoitettu. Kapasiteetiltaan 32,6 kWh:n ajoakku antaa käytännössä mahdollisuuden vain vähän yli 200 kilometrin ajoon, mutta toisaalta lyhyttä ajoa harrastavan ei ole järkeä ajattaa auton massaa lisääviä akustoja ympäri maita ja mantuja.

Sähköistetty Mini on yhtä kompakti kuin muut kolmioviset Minit. Sähköistys ei kuitenkaan syö tiloja. Tavaratila ahmaisee sisuksiinsa juuri ja juuri viisi kymmenen litran multasäkkiä.

Mini Electric -nimellä markkinoitavan auton nokalla on 184-hevosvoimainen sähkömoottori. Ajo-akuston pohjasijoituksen ansiosta tavaratila on yhtä suuri (tai siis pieni) kuin muissa kolmiovisissa Mineissä.

Ohjaamo on raskaana yksityiskohdista, mutta pelkäksi sirkusteluksi ei Minissä sorruta.

Starttipainike on auton värikoodin mukaisesti keltainen.

Myös ajosuunnanvalitsimessa on keltaista korostusta.

Edessä istuimet ovat varsin mukavat. Kojelaudan kytkimien käyttö vaatii hiukan kurottelua.

Kahdelle aikuiselle Mini Electric tarjoaa mukavuutta ja yksilöllisyyttä riittämiin. Tähän autoon on myös helppo ihastua. Etuistuimet ovat mukavat ja tukevat. Istuimet liukuvat kätevästi kohti keulaa, kun taakse pyrkivälle tehdään tilaa napauttamalla etuistuimen yläosan lukituksesta. Keskimittaisen miehen kömpimisyritys on arvoton näytelmä, mutta 10-vuotias sujahtaa peräkammariin sukkelasti. Kokeiltu on palautteella ”ihan hyvinhän tänne mahtuu.”

Lataaminen kotivirtapistokkeesta (8A) kymmenen prosentin tasosta 80:een vie yli 11 tuntia. Pikalataus on myös mahdollista.

Koeajossa oli kallein Maximise-varustus kattoluukkuineen. Halvin vaihtoehto on Essential-taso, joka on sähkö-Minissä hinnoiteltu 38 661 euroon.

Energiankulutusta voi seurata sekä persoonallisen mallisesta mittaristosta että pyöreästä keskinäytöstä, jonka ulkoreunaa kiertävä valaistus alkaa lyhentyä sitä mukaa, kun ajoakusta virta vähenee. Tehokasta tiedon visualisointia!

Union Jack perävaloissa muistuttaa syntysijoista. Saksalaisomistuksesta ei tehdä numeroa.

Rekuperaatiota voi säätää kahden asennon välillä. Tiukemman vaihtoehdon ollessa kytkettynä jarruja ei käytännössä tarvitse kuluttaa, sillä jalan nostaminen vauhtipolkimelta riittää. Jarrutusenergian tehokkaan talteenoton vastapainona on jopa luonnottomalta tuntuva vauhdin hidastuminen tilanteissa, joissa rullaisi ratokseen. Miedommalla asetuksella rullaus on selvästi juoksevampaa.

Sähkömoottori tuottaa tehoa 135 kilowattia.

Jos hidastuksissa kuskin pitää harjoitella jalkatyötään, niin liikkeellelähdöissä pedaalin polkaisu tarjoaa pelkkää mielihyvää. Täysmääräinen ja katkoton vääntö takaa ajamisen vaivattomuuden, ja jos haluaa liimata takatukkansa niskatukeen, niin sekin onnistuu: kiihdytys nollasta lukemaan 60 km/h sujuu parhaimmillaan 3,9 sekunnissa ja täyteen sataseen 7,3 sekunnissa.

Minin muotokieli puhuttelee.

Sivupeilien koteloiden värin voi valita mielensä mukaan. Koeajoautossa ne olivat teeman mukaisesti keltaiset.

Ohjauksen vaste on jämäkkä ja jopa voimaa vaativa. Tämän auton ohjauspyörää ei nimittäin pyöritellä etusormella.

Kun ajoakku alkaa tyhjetä, viimeistään silloin yksi sähkö-Minin oleellisista vahvuuksista tulee esille: auton sähköjärjestelmä tukee CCS-pikalatausta, mikä mahdollistaa lataamisen 50 kW:n teholla, jolloin 80 prosentin varaus saavutetaan noin 35 minuutissa. Autosta löytyy vakiona 11 kW:n tehoinen latauslaite, jonka turvin akuston lataaminen tyhjästä täyteen onnistuu noin 3½ tunnissa ja 80 prosentin varaus 2½ tunnissa.

Ja sitten taas menoksi!