Legendaarinen Niva palaa Lada-perheeseen – tuotanto alkoi jo

Nelivetoinen Lada Niva on yksi venäläisen autoteollisuuden kuumimmista malleista.

Lada on aloittanut Niva-maastoautojen tuotannon.

Nelivetoista Nivaa on myyty matkan varrella myös ilman Lada-nimeä. Nyt jäähdyttimen säleikkö ja ohjauspyörä on koristeltu kolmiulotteisella veneellä eli Lada-logolla.

Vuonna 2002 Nivan nimeksi vientimarkkinoilla tuli 4x4. Avtovazin ja GM:n solmiman sopimuksen mukaisesti nimi Niva laskettiin GM-Avtovazin valmistaman VAZ-2123-mallin tunnukseksi. Yhteensä tähän mennessä on valmistettu yli 700 000 Niva-maastoautoa.

– Lada Niva täydentää olennaisesti Lada-mallisarjaa. Se on tuoteperheen toinen nelivetoinen maastoauto, Ladan myynti- ja markkinointijohtaja Olivier Mornet sanoi yhtiön tiedotteessa.

– Tämä auto on ansainnut suuren kysynnän ja sillä on vahva maine. Aiomme kehittää edelleen sen myyntiä, joka on nyt kytketty Venäjän suurimpaan jälleenmyyjäverkostoon.

Ladan valmistaja Avtovaz on osa Renault-ryhmittymää.