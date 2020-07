Koeajossa Suzuki Vitara: Vie pirteästi perille, jos vain kuljettajan kantti kestää

Suzuki Vitaran voi nyt saada myös kevythybridinä. Auto on kilpailukykyisesti hinnoiteltu, konstailematon kompakti monitoimipeli. Koeajoauton kaksivärinen maalaus on noin 750 euron lisävaruste.

Suzuki Vitaran kevythybridiversio on reipas kulkuri.

Suomen kaltaisilla niché-markkinoilla on helppo unohtaa se tosiseikka, etteivät meikäläiset markkinat välttämättä kuvasta autovalmistajien keskinäisiä globaaleja suuruussuhteita juuri lainkaan.

Erittäin hyvä esimerkki tästä on Suzuki, joka ei meillä ainakaan vielä toistaiseksi yllä kymmenen myydyimmän merkin joukkoon. Silti Suzuki on verrattain suuri autovalmistaja, joka valmisti viime vuonna yli kolme miljoonaa ajokkia – enemmän kuin esimerkiksi meillä tutummat Kia, BMW tai Mazda

Ohjaamossa on mutkaton tunnelma, premium ei ole Suzukin tavoitteena.

Suzuki kannattaa siis ottaa tosissaan myös autona, vaikka monet tuntevat merkin enemmän kaksipyöräisten maailmasta. Tällä hetkellä Suzukin ehkä tärkein uutuus on uusi Vitara, jonka tekniikkaan on vihdoin lisätty hybridit. Vitarahan on parhaimmillaan nelivetoinen, kunnon maavaralla varustettu kompakti SUV tai katsantokannasta riippuen crossover, jonka valtteja ovat kohtuullinen hinta ja mutkaton käytettävyys. Nyt uudet manuaalivaihteiset Vitarat ovat aina kevythybridejä.

Vitaraan ympätty 48 voltin kevythybridijärjestelmä parantaa polttoainetaloutta reilusti – yli 15 prosenttia. Hybridijärjestelmä sisältää nykyisin tuttuun tapaan yhdysrakenteisen käynnistingeneraattorin tavallisen laturin sijaan. Kansankielellä tämä tarkoittaa, että autossa on laturi, jossa on moottoritoiminto. Tämän sähkömoottorin teho on 14 heppaa (10 kW), mutta vääntömomentti tuntuvampi, 50 newtonmetriä. Akun koko kevythybridissä on sen sijaan kapasiteetiltaan pieni, ainoastaan 0,384 kWh.

Perinteiset pyöreät päämittarit ovat toimiva ratkaisu.

Suzukin nelivetojärjestelmässä on jo aiemmin kohtuullisen päteväksi todettu. Järjestelmässä on neljä ajoasetusta, joilla pito, ajettavuus ja polttoaineenkulutus säätyvät ajo-olosuhteiden mukaan. Kevyehkössä Vitarassa neliveto tekee autosta parhaimmillaan melkoisen menijän myös huonolla mökkitiellä tai jopa keskivaikeassa maastossa. Voi sanoa, että Vitara vie kyllä perille, jos vain kuljettajan kantti kestää.

Neliveto maksaa etuvetoiseen nähden tasan kolmetuhatta euroa lisää, ja sitä kannattaa tässä tapauksessa vakavasti harkita, sillä auton muu olemus on melko maastouskottava.

Vitaran maavara on reilut 18 senttiä. Lock-ajotilassa voima jakautuu tasan etu- ja taka-akseleiden välillä. Auton suurin vetomassa on jarrulliselle vaunulle 1 200 kiloa.

Noin 4,2-metrisen Vitaran katsotaan yleensä olevan kompakti SUV, mutta myös crossover saattaa tulla joidenkin mieleen.

Erikoista on se, että saman nelivetoisen auton saa automaatin kera tasan yhtä euroa halvemmalla – mutta siis ilman hybriditekniikkaa – vaikka autoveron määrä on automaattiversiossa korkeamman CO2-arvon myötä reilut 2 500 euroa enemmän. Näyttäisi siltä, että Suzukilla on todella haluttu antaa kuluttajalle samalla rahalla valinnan mahdollisuus – joko uuden hybriditekniikan tai mukavan automaattivaihteiston kesken.

Ajotila valitaan helppokäyttöisestä pyörylästä etuistuinten välissä: tarjolla on automaattinen tai urheilullinen ajotila, sekä lumiasetus ja myös nelivetolukitus.

Hybridijärjestelmä tuo mukanaan jarrutusenergian talteenoton, polttomoottorin sähköavustuksen, väännön täydennyksen sekä sähköisen tyhjäkäynnin. Moottorin miellyttävin ja myös ajossa tuntuvin ominaisuus on se, että sähkömoottori lisää vääntöä, kunnes turboahdin alkaa potkia autoon uutta puhtia.

Suzukilla luotetaan vielä fyysisiin painikkeisiin, mikä on monissa tapauksissa hyvä ratkaisu. Alamäkihidastin kuuluu varusteisiin.

Tätä on vaikea olla havaitsematta tien päällä, sillä hybridi-Vitara on varsin pirteän oloinen, joustava matkakumppani. Moottori on hyvin hiljainen, ja alkaa nikottelematta vetää jo heti käyntinopeudesta 1000 rpm alkaen. Manuaali toimii sujuvasti, ja viitosvaihdetta voi alkaa käyttää jo 50 km/h nopeudessa, ylintä kuutosvaihdetta 60 km/h ylöspäin. Näin matka-ajossa ei tarvitse koko ajan olla vaihtamassa pienemmälle.

Vitaraan on helppo käydä. Etuistuimet hyötyisivät lisäsäädöistä esimerkiksi reisituen suhteen.

Hybridi-Vitaran ohjaustuntuma on monille japanilaisautoille tyypillisen kevyt, mutta kuitenkin suhteellisen selkeäpiirteinen ja helposti hallittava. Auton kaarreajokykyihin voi luottaa myös tiukemmissa mutkissa, ja pyörien laajat ulosjoustovarat takaavat sen, että Vitaran tassut tarraavat tiukasti tiehen kiinni.

Sport-ajotilassa kaarreajo-ominaisuuksia parannetaan kohdistamalla takapyöriin lisää voimaa. Samalla lisätään moottorin reagointia kaasupolkimen painallukseen. Jostain syystä Suzuki ei ilmoita autolle virallista kiihtyvyysarvoa, mutta koeajon perusteella noin yhdeksän sekunnin kiihtyvyys paikaltaan sataseen lienee saavutettavissa.

Kun edelliseen lisätään Vitaran onnistunut jousitus, joka on hieman pintakova mutta myös jousituksellista kyvykkyyttä ja mukavuuttakin tarjoava, on kokonaisuus helposti lähestyttävä ja miellyttävä perusauto.

Mistä sitten on tingitty, sillä pyöreästi 27 000 euron hintalappu ei ole varustellulle nelivetohybridille järin pelästyttävä? Suzuki on jättänyt premium-kiiman ja viimeisimmät tietoviihdesovellukset suosiolla muille. Autosta löytyy sitä kuuluisaa kovamuovia jonkin verran, mutta varsinaista halpafiilistä Vitara ei kuitenkaan itsestään luo.

Tavaratila on 375-litrainen, eli vain kohtuullisen kokoinen tässä kokoluokassa.

Tämä on toisaalta etukin: Vitara ei edes yritä olla muuta kuin on, ja rehellinen olemus saa kuljettajan hyvälle tuulelle. Ja kyllä, kosketusnäyttö on selkeästi jo hieman vanhahtava, mutta täyttää perustarpeet. Kulutuksen suhteen hybridi-Vitara on myös rehellinen: ilmoitettuun keskikulutukseen päästäkseen ei tarvitse kikkailla.