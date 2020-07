Koeajossa Land Rover Defender: Mahtava maavara, eikä siinä kaikki – jumiin joutuneelle löytyy vielä lisäkeino päästä pälkähästä

Rustiikkisen maasturin inkarnaatio kelpaa nyt myös maantielle, eikä mukavuudessakaan ole valittamista.

Lantikka ja jeeppi olivat Suomessa pitkään sanan maasturi synonyymejä. Molemmat esiteltiin 1940-luvulla. Itse asiassa Land Roverin ja alkuperäisestä mallista kehittyneen Defenderin tarina kattaa yli puolet auton historiasta. Vuonna 1948 syntynyt työkalumainen maasturi kuitenkin haudattiin vuoden 2016 alussa, kun päästö- ja turvallisuusmääräykset kiristyivät entisestään.

Land Roverilla ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa vähäisintäkään aikomusta luopua Defenderistä. Sen seuraajaa suunniteltiin yli kymmenen vuoden ajan. Projektia muutettiin moneen otteeseen, kunnes viimein syksyllä 2019 Frankfurtin autonäyttelyssä paljastettiin uusi Defender.

Alkuperäisen työkalumaisen Defenderin ystäviä uusi malli voi järkyttää. Vaikka ulkonäössä on jotain yhtymäkohtia lähtökohtaan, niin nykymalli istuu selkeämmin Land Roverin nykyisten mallien joukkoon. Rajuin muutos ei ole kuitenkaan tapahtunut muotoilussa, vaan rakenne on jotain aivan muuta kuin ennen.

Akseliväli on niin pitkä, että korin ylitykset ovat hyvin lyhyet. Siitä on iloa maastossa ja laatikkomaisen korin ansiosta auton mitat on helppo arvioida.

Aidon maasturin tunnusmerkkinä on pidetty erillistä runkoa, mutta uudessa Defenderissä on itsekantava kori. Kokonaisuus on kuitenkin valmistajan mukaan jäykempi kuin missään muussa mallissa, mikä on mainio perusta hyville ajo-ominaisuuksille niin tiellä kuin sen ulkopuolella.

Jälkimmäisessä tulevat avuksi jatkuva neliveto, lukittava keskitasauspyörästö, alennusvaihteisto ja erilaiset maastoajoon tarkoitetut ajo-ohjelmat. Ilmajousituksella 22 sentin maavaran voi kasvattaa melkoiseen 29 senttiin. Jos kuitenkin jää kiinni, niin autosta löytyy vielä toinen seitsemän sentin korotusmahdollisuus ahdingosta vapautumiseen.

Yksi vanhan Defenderin ikävimpiä puolia oli kuljettajan paikka, joka oli varsin tukala eikä ergonomiasta ollut tietoakaan. Tuttu sveitsiläinen Land Rover -harrastaja ei pitänyt asiaa ollenkaan ongelmana, sillä hän oli omien sanojensa mukaan kompaktin kokoinen 170-senttinen. Kaikille tuota pidemmille kuljettajan paikka oli ennen ongelma, mutta uuden Defenderin ohjauspyörän takana viihtyy kaksimetrinenkin.

Takaistuimella on mahtavasti tilaa ja niin sanotut alppi-ikkunat katossa antavat lisää valoa matkustamoon.

Tilaa on runsaasti kaikilla paikoilla. Lyhyessä mallissa eteen voi valita kaksi tai kolme paikkaa ja pitkäkoriseen on saatavissa kolmas istuinrivi. Takapenkillä matkustaa mielikseen ja tavaratila on varsin valtava.

Auto on suunniteltu rankkaankin käyttöön: lattiat voi pestä ja esimerkiksi takapenkin selkänojien tausta on suojattu tukevalla muovilla. Kuormankiinnityskoukut ovat vakuuttavat, eivätkä suinkaan mitään muovia.

Vanhan Defenderin muistot häviävät mielestä heti kun ajo uudella mallilla alkaa. Toki 2,5 tonnia painavan auton liikkeelle saaminen vaatii vähän energiaa, mutta sitten mennäänkin leppoisasti. Ilmajousitus noukkii kuopat etevästi ja kallistelu on vähäisempää kuin vaikkapa neljännen sukupolven Discoveryssä.

Perässä on perinteiseen tapaan sivulle aukeava ovi, mikä ei välttämättä ole kätevin mahdollinen ratkaisu.

Kookkaan tavaratilan saa laajennettua yli kaksi metriä pitkäksi tasaiseksi tilaksi, jota voi käyttää vaikka sänkynä. Matkustamon ja tavaratilan materiaalit ovat helposti puhdistettavia.

Kiitettävän vakaasti etenevän auton melutaso on odotettua alhaisempi. Maantiellä on iloa vähän yli kolmen metrin akselivälistä. Käsittelyä ahtaissa paikoissa helpottaa korin muoto, jonka ansiosta keulan ja perän sekä kulmien sijainnin arviointi on helppoa.

Nopeuden muutos onnistuu todella vaivattomasti vähäisellä kaasupolkimen painalluksella, vaikkei Defender mikään raketti olekaan. Koeajon keskikulutus jäi alle kahdeksaan litraan sadalla kilometrillä (pääosin maantiellä), mikä on toista litraa normikulutusta vähemmän. Noin runsas alitus on harvinaista.

Defenderin ostajalla riittää valinnanvaraa, sillä myynti alkoi pidemmällä 110-korilla. Se saa myöhemmin tänä vuonna rinnalleen lyhyemmän, kolmiovisen 90-version. Akselivälin tuumina kertovat mallimerkinnät ovat historiallisia, eivätkä ne enää pidä paikkaansa, sillä uudet mitat ovat 119 ja 102.

Mittaristo ja hallintalaitteet ovat moderneja ja toimivat mainiosti. Kiitos muun muassa ilmastoinnin suurikokoisista säätimistä, joita voi käyttää vaikka rukkaset kädessä.

Varustetasoja on neljä, minkä lisäksi myynnin aloituksessa ovat tarjolla koeajossa ollut First Edition sekä erittäin maastokelpoinen X. Kaksilitraisia turbodieseleitä on D200 ja D240, joiden numero paljastaa tehon hevosvoimina. Bensiinimoottoriksi, joka jäänee Suomessa harvinaisuudeksi, on nelisylinterinen P300 ja kuusisylinterinen P400 MHEV. Viime mainittu on mallisarjan ainoa kevyesti sähköistetty vaihtoehto, kunnes esitellään luvassa oleva lataushybridi.

Vuosimallin 1956 Series I Land Roverista on melkoinen loikka nykyaikaan. Yllättäen upean vanhuksen hinta on samaa luokkaa uuden kanssa.

Land Rover Defender on massasta erottuva auto, johon ihastuu helposti. Siinä on sopivasti alkuperäisen mallin henkeä, mutta kehityksessä on hypätty parin sukupolven yli suoraan nykyaikaan. Joissain yksityiskohdissa talousosasto on päässyt vaikuttamaan materiaaleihin ja viimeistelyyn. Siitä huolimatta Defenderin autoverolliset hinnat alkavat Suomessa lähes 80 000 eurosta, mikä rajoittaa suosiota. Pian myyntiin tulevat pakettiautoksi rekisteröitävät versiot saattavat olla monelle houkutteleva vaihtoehto.

Konepellissä on näennäiset suojat, joille voisi astua. Ne ovat muovia, vaikka niiden pitäisi auton hengen mukaisesti olla alumiiniritilät.