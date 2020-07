Kuuluvatko tilavat farmarimallit jo eiliseen? Ehei, sillä jo alle 20 000 eurolla voi tehdä komeita löytöjä – nämä merkit haluttuja

Haluttu! Škoda Superb Combi 2,0 TDI tarjoaa kokoa ja näyttävyyttä kohtuuhintaan. Kuvan Superb 140 Ambition DSG-automaattilaatikolla on vuosimallia 2014 ja mittarilukema 95 000 km.

Katumaasturit tuntuvat jyräävän farmariautot, mutta alle 100 000 kilometriä ajetut ja alle 20 000 euroa maksavat dieselfarmarit ovat edelleen haluttuja.

Hallitus haluaa kieltää uusien polttomoottoriautojen myynnin viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Siitäkin huolimatta, että CO2-päästöjensä puolesta useat dieselautot ovat tänä päivänä jopa ekoautoja.

Uusien autojen kaupassa hybridit ovat päivän kovin hitti ja korimalleista suosituin on crossover-katumaasturi. Julkisen keskustelun perusteella voisi helposti luulla, että ylemmän keskiluokan, C/D -segmentin eli Passat- ja Mondeo -kokoluokan dieselfarmarit ovat jo auttamatta eilistä päivää.

Niin ei kuitenkaan ole. Se näkyy erityisesti vaihtoautokaupassa: karvan verran alle 100 000 kilometriä ajetut tilavat dieselfarmarit tekevät erittäin hyvin kauppansa.

– Ihmiset pitävät niitä edelleen järkiautoina. Kaupat tehdään erittäin nopeasti, kunhan matkamittarilukema jää alle 100 000 kilometrin. Yli 200 000 kilometriä ajetut vaikeimpia myytäviä, sillä suurin osa dieselvaihdokeista ainakin meillä on 150 000 kilometrin molemmin puolin, sanoo automyyjä Petri Matikainen Rinta-Joupin Autoliikkeen Vantaan Petikossa sijaitsevasta myymälästä.

Matikainen ottaa esimerkiksi Škoda Superb farmarin dieselkoneella.

– Siististi pidetystä ja hyvin huolletustakaan Superbista ei tule kyselyjä, kun mittarilukema on yli 200 000 kilometriä. Sama auto muutaman vuoden vanhempanakin tekee nopeasti kauppansa, jos se on alle 100 000 kilometriä ajettu ja vaikka hinta olisi vähän korkeampikin, sanoo Petri Matikainen sanoo.

Kattavasti varusteltu suomalaisten suosikki Toyota Avensis 1,6 D-4D Active Touring Sports vuosimallia 2016 oli myynnissä Rinta-Joupin Autoliikkeessä Hyvinkäällä. 112-hevosvoimaisen turbodieselin mittarilukema oli vain 83 000 km ja hintapyyntö jutuntekohetkellä 18 900 euroa.

Matikaisen mukaan vain muutaman vuoden ikäiset ja farmarimalliset Škoda Superbit, Ford Mondeot, Volkswagen Passatit, Toyota Avensikset ja Opel Insigniat dieselmoottoreilla menevät ihmisille, joille käytettävyys ja ajomukavuus menevät trendien edelle.

Kuvan Opel Insignia Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 170-hevosvoimaisella turbodieselmoottorilla ja 6-lovisella automaattilaatikolla on vuosimallia 2016, ja se edustaa viimeisiä ensimmäisen polven Insignioita. Vanhentunut korimalli todennäköisesti pudottaa hintaa, kun mittarilukema on vasta 99 587 km. Mukana tulee polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja menevää ulkonäköä tehostaa OPC Line -ulkoasupaketti. LänsiAuto Espoossa asetti hinnaksi 18 800 euroa.

– Ja samoin sellaisille, jotka eivät tarvitse nelivetoa. En ole huomannut, että pääkaupunkiseudulla dieseliä edelleenkään mitenkään vierastettaisiin, ja farmarihan on monesti crossoveria mukavampi ajaa valtateillä.

Tehoa turbodiesel-Superb antaa 140 hevosvoimaa ja vääntöä 320 newtonmetriä. Laakkonen Helsingin Herttoniemessä on laittanut tuulilasiin hintapyynnöksi 18 900 euroa.

Vuosimallin 2015 Volkswagen Passat Variant Comfortline 1,6 TDI 88 kW Dsg-automaattilaatikolla, Webastolla, nahkasisustuksella ja vetokoukulla oli myynnissä Kamuxilla Kuopiossa. Mittarissa 96 000 km ja hintapyyntö 18 400 euroa.

Matikainen on huomannut, että tilavia dieselfarmareita suositaan jonkin verran enemmän vaikkapa Lohjalla kuin pääkaupunkiseudulla.

– Netin kautta kyselyjä tulee Rovaniemeltäkin. Pitkien etäisyyksien alueilla diesel on paljon ajavalle edelleen se taloudellisin vaihtoehto. Näitä autoja ostavat tavaran- ja ihmistenkuljetustarpeisiin esimerkiksi paljon ajavat myyntiedustajat ja aktiivisesti harrastavat lapsiperheet, Matikainen sanoo.

Superbin valtava tavaratila on yksi auton valteista.

Hiukan alle 20 000 euron hintaluokan dieseliä polttavaa tilavaa suosikkifarmaria Matikainen ei kauan mieti.

– Kyllä se on Škoda Superb. Tietysti sen takia, että se on hiukan tilavampi auto kuin Passat ja Mondeo, mutta uutenakin sen hintaluokka on kutakuinkin sama. Toki muutkin ovat hyviä myytäviä, mutta ehkä näistä suosituimmaksi vaihtoautovaihtoehdoksi nimeäisin farmari-Superbin. Vielä jokin aika sitten Superb oli mahdoton vaihtoehto Audi A6:n omistajalle, mutta ei enää. Superbissa saa isojen tilojen lisäksi mukana aavistuksen premiumiakin. Enkä minä ole ollut koskaan Škodan merkkimyyjä, eli en puhu minkään oman merkin puolesta, Matikainen naurahtaa.

Kuvan Ford Mondeo 2,0 TDCi 140 Edition Wagon automaattilaatikolla ja 140-hevosvoimaisella dieselmoottorilla vuosimallia 2014 on Mondeon neljättä sukupolvea ja mallistonsa viimeisiä yksilöitä. Uusi malli ”Aston Martin” -ilmeellä tuli markkinoille samana vuonna, 2014. Luultavasti siksi tämänkin Mondeon hintapyyntö Rinta-Joupin Autoliikkeessä Lempäälässä on 91 000 km:n mittarilukemasta huolimatta suhteellisen edullinen: 18 490 euroa. Mukana tulee mm. Webasto ja navigointijärjestelmä.

Matikainen uskoo, että farmarit ovat suosittuja jatkossakin.

– Muoti-ilmiöitä tulee ja menee, mutta farmarin suosio säilyy. Nyt hittejä ovat crossover-katumaasturit, mutta samalla tavalla sellaisia olivat vuosia sitten myös tila-autot.

Käytetyistä farmariautoista kertova artikkeli on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa.