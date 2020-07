Myyjän pitää kertoa kuluttajalle autosta kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä ostopäätöksen tai auton arvon kannalta, kuluttajaviranomaiset muistuttavat.

Jos auto on ollut kolarissa ja vakuutusyhtiö on lunastanut sen, käytetyn auton ostajan on saatava tietää siitä.

Kolarista ei kuitenkaan tarvitse kertoa, jos auto on kolaroitu, mutta sitä ei ole lunastettu, ja se on kolarin jälkeen asianmukaisesti korjattu. Jos kolari on kuitenkin ollut suuri ja autolle tehdyt korjaukset olleet merkittäviä, asiasta on tällöin aina ilmoitettava kuluttajalle.

Kuluttajariitalautakuntaan edenneessä esimerkkitapauksessa kaupanteon jälkeen selvisi, että käytettynä ostettu matkailuauto oli ollut kolarivaurioiden takia poistettuna rekisteristä. Myyjä vetosi siihen, että kuluttajan kanssa oli puhetta lievästä kolarista, ja lisäksi valitus tehtiin vasta yli vuosi kaupanteon jälkeen.

Auton rekisteristä poistamisesta pitäisi kertoa kuluttajalle. Tapauksessa auton kolarivauriot olivat kuitenkin olleet hyvin pienet, eikä vaurioilla ollut merkitystä auton kauppahintaan (15 250 euroa) tai auton arvoon. Lisäksi tällaisen kolaritiedon merkitys pienenee auton ikääntyessä. Tässä tapauksessa auto oli jo 12 vuotta vanha. Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä.