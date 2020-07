Uuden SsangYong Korandon saa myös bensiinimoottorilla.

Koeajon aikana mieleen putkahti useampaan kertaan Merja Rantamäen iskelmä Mä mistä löytäisin sen laulun hivenen uudelleen sanoitettuna: Mä mistä alkaisin tän laulun.

Testin alussa ensimmäiset vaikutelmat olivat enimmäkseen melankolisia, sillä jousitus vaikutti täristävältä. Eteläkorealaiset insinöörit ovat selvästi pyrkineet napakkaan ja kantavaan jousitukseen. Sellainen on mahdollista rakentaa niinkin, ettei se ole pintakova.

Toinen heti alkuun ärsyttänyt asia oli rengasmelu. Se nousi esiin kevään karkealla asvaltilla jo alhaisissa nopeuksissa peittäen alleen kaikki muut melun lähteet. Koeajoautossa oli vähän yli viidensadan euron hintaisena lisävarusteena 18-tuumaiset pyörät. Vakiona tulevilla 17-tuumaisilla rengasmelu on vaimeampaa.

Jämäkkä on sana, joka kuvaa parhaimmin 65-vuotiaan maastureihin erikoistuneen SsangYongin uusinta luomusta.

Tuon rengasmelun alta ei kuulunut uuden 1,5-litraisen bensiiniturbon ääntä lainkaan. Niinpä monta kertaa koeajon aikana havahtui siihen, että silmässä oli turhan pieni vaihde. Moottori kun veti kohtuullisen väkevästi jo 1 200 r/min käyntinopeudesta alkaen. Ajaminen olikin leppoisaa, sillä vaihteensiirto sujui täsmällisesti ja kevyesti.

Suorituskykyä on riittävästi, muttei mitenkään ruhtinaallisesti. Kuitenkin hyvällä omallatunnolla voi todeta, että voimaa riittää lähes joka käänteessä. Kiitos siitä kuuluu vääntömomentille, joka on huipussaan laajalla alueella (1 500–4 000 r/min). Ähky saattaa tulla vastaan, kun auto on täyteen lastattu ja siihen on kytketty suurin sallittu 1 500 kilon painoinen perävaunu.

Liikkeellelähdössä pitää muistaa painaa kylliksi kaasupoljinta, ettei moottori sammu. Kaasupoljinta on joka tapauksessa hyvä käyttää maltillisesti, sillä sen painaminen syvemmälle näkyy kulutuksessa. Säästeliämpään turbodieseliin verrattuna koeajettu bensiiniturbo on miellyttävän hiljainen.

Ohjaamossa on siirrytty nykyaikaan – ainakin jos valitsee lisävarusteena saatavan digitaalimittariston ja navigaattorin.

Moottorin ohella duurivoittoisia sointuja synnyttivät myös Korandon tilat, tarkasteli niitä sitten miltä paikalta tahansa. Se että edessä on mukava olla ei ole enää nykyaikana mikään ihme. Kuljettajan istuimella säädöt riittävät, kaikki on selkeää ja katkaisimien toiminnan oppii nopeasti.

Takaistuin on ehkä yksi Korandon suurimmista vahvuuksista, sillä tilaa on enemmän kuin monessa pykälää suurempaan luokkaan kuuluvassa autossa. Mukavuutta lisää selkänojan kaltevuuden säätö, joskin toisessa vaakakupissa on takapenkeille yleinen lyhyehkö reisituki. Mikä parasta, Korandossa takaistuintiloja ei ole rakennettu tavaratilan kustannuksella, vaan sekin on käyttökelpoisen kookas.

Pari pientä hämmästyksen aihetta Korandosta toki löytyy. Ensinnäkin digitaalisen käyntinopeusmittarin punarajaksi on merkitty 6 500 r/min. Sinne saakka moottori ei suinkaan yllä, vaan elektroniikka katkaisee käynnin 5 700 r/min kohdalla. Toinen mielenkiintoinen piirre löytyi ajotietokoneesta, joka heittää toisinaan kulutusta seuratessa näyttöön rengaspaineet. Se lisää valmistajan mukaan turvallisuutta.

Etuistuimilla on hyvät oltavat ja ainoa moite tulee siitä, että pitkät ajajat toivoisivat lisää reisitukea.

Etuistuin on säädetty yli 1,9 metriä pitkälle ajajalle. Silti takana on riittävästi polvitilaa, minkä lisäksi tilaa on riittävästi muihinkin suuntiin.

Tämän luokan ylivoimainen markkinajohtaja on Nissan Qashqai, johon Korandoa on helppo verrata. Ulkonäkö ja mukavuus ovat pitkälti makuasioita. Ajettavuudeltaan kaksikko on aika lailla samalla tasolla. Hinnallaan Korandon hakkaa Qashqain mennen tullen, sillä SsangYongin saa halvimmillaan 21 990 eurolla. Siinäkin ovat mukana jo mm. peruutuskamera ja kaukovaloavustin.

Koeajettu auto oli 5 000 euroa lähtötasoa kalliimpi, minkä myötä saa paremman Quartz-varustetason ja nelivedon tai automaattivaihteiston. Nelivetoisessa automaatti nostaa hintaa vielä 3 000 euroa. Se on silti halvempi kuin yhtä tehokas automaattivaihteinen ja etuvetoinen Qashqai.

Muodoiltaan Korandon tavaratila ei ole paras mahdollinen, mutta tavaraa mahtuu mukaan runsaasti.

Korando kasvatti ensimmäisten myyntikuukausien aikana SsangYongin rekisteröinnit Suomessa kymmenkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.

Lukumäärä on edelleen hyvin vaatimaton, sillä hyvin harva tuntee tätä korealaisautoa. Mikäli ei pelkää harvinaista merkkiä, niin Korando on luokassaan puutteineenkin tutustumisen arvoinen vaihtoehto. Viiden vuoden tai 100 000 kilometrin takuu lisää turvallisuutta valintaan.

Korando on kuin suomalaismakuun hyvin sopiva, taustalla huomiota herättämättömästi soiva laulu.