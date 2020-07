Fiat 500C Hybrid on uusi edullinen kevythybridi­avoauto.

Suomen suvi, silmänkantamattomiin auringossa kylpeviä polveilevia pikkuteitä ja alla uusi avoauto – mitäpä muuta sitä autoilija voisi kesältä odottaa?

No, ehkä enemmän kohtuullisesti hinnoiteltuja autoja myös meidän markkinoillemme on varmasti monen toivelistan kärjessä, vuodesta toiseen. Sitä tunnettua vastinetta rahalle.

Pienellä budjetilla operoitaessa ei alle 20 000 euron hintaluokassa uusia avoautoja kovin monta ole, mutta pieni, nelipaikkainen Fiat 500C täyttää tämän hintaluokan kriteerit selkeästi: cabriolet ei ehkä ole aivan tarkasti ottaen aito avoauto, mutta kyllä sen kanssa avoautoilun iloista pääsee nauttimaan.

Cabriolet säilyttää katon reunat tukemassa koria, vaikka katto on kangasta. Avoautofiiliksestä ei juurikaan tarvitse tinkiä.

Kangaskaton voi avata joko kokonaan tai osittain tarpeen mukaan.

Kokonaan alas laskettuna katto laskostuu tavaratilan kannen päälle.

500C:n hinta jää nipin napin alle 19 000 euroon, ja hinnastossa saatavilla on vihdoin myös tuiki tärkeän hybridistatuksen täyttävä kevythybridiversio. Uuden tekniikan ansiosta auton päästöt on saatu puristettua 120 gramman tuntumaan kilometrillä, mikä kutistaa meillä tunnetusti myös maksettavaa autoveron (noin 1700 euroa) määrää.

Uusi Fiat 500 alkaa olla jo vanha auto, sillä sen virallinen esittely tapahtui melko tarkalleen 13 vuotta sitten. Se puolestaan on aika, joka tavallisesti automaailmassa alkaa olla jo kahden kokonaisen sukupolven ikä.

500C on nelipaikkainen auto. Takaistuin soveltuu lähinnä satunnaiskäyttöön ja lapsille.

Fiatilla kuitenkin luotetaan viisisatasen charmiin edelleen, ja hybriditekniikan avulla autoon puhalletaan uutta henkeä. Fiat 500C onkin edelleen poikkeuksellisen karismaattinen kulkija nykyisessä tarjonnassa, jossa yleinen trendi tuppaa olla toinen toistaan enemmän tai vähemmän matkivat tuotteet.

Fiat 500C ei matki muotoilullisesti mitään toista markkinoiden kilpailijaa, mikä todentuu niin hyvässä kuin pahassakin. Tilojen puolesta mikään ei ole muuttunut: etuistuimilla on hyvin tilaa, mutta pitkien ovien kautta takapenkille kulku vaatii notkeutta, ja takaistuin on vaatimattomasti muotoiltu, levymäinen potero, jonka reisituki on kovin lyhyt. Kuljettajan istuimen alla on takajalkatilaa syövä patti. Taakse ei siis aikuisia kovin mielellään istuta, mutta lapsille ja tilapäiskäyttöön sitä kyllä voi suositella. Samalla on syytä muistaa, että 500C on edelleen lyhyt ja pieni auto.

Kevythybriditekniikan esittely alleviivaa Fiatilla nyt vihdoin alkavaa italialaismerkin sähköistymistä. Tulossa on myös täyssähköinen pikku-Fiat. Sitä odotellessa tutun 1,0-litraisen FireFly-bensiinimoottorin kylkeen on liitetty hihnavetoinen starttigeneraattori ja 11 Ah:n litiumakku.

Digimittaristo tapailee vanhan ajan tyyliä, mutta ei ole erityisen helppolukuinen.

Uuden tekniikan ansiosta auton kulutus laskee noin 20 prosenttia, kun jarrutus- ja liike-energiaa saadaan talteen. Järjestelmä käyttää tavallista 12 voltin tekniikkaa, ja sähkömoottorin teho on 1,3 kilowattia eli 1,8 hevosvoimaa. Kaikkiaan tekniikkapaketti tuottaa 70 hevosvoimaa, mikä tuntuu paperilla – niin, melko paperiselta. Vain hieman reilun tonnin omapaino auttaa 500C:tä.

Sitten katto auki ja tien päälle. Kangaskaton voi avata näppärästi sähkötoimisesti kahteen eri perusasentoon tai sitten vain raottaa etuosasta hieman. Cabriolet-ratkaisun etu on, että katto auki ajettaessa saa matkustamossa olla melko hyvin ajoviiman pyörteilyiltä suojassa aina 100 km/h nopeuteen saakka. Kattoa voi operoida aina 80 km/h vauhtiin asti.

Kun katto on laskettu aivan taka-asentoonsa, voi autossa aidosti nauttia avoautoilun iloista ns. pikkurahalla. Lisäiloa saattaa tuottaa se tosiseikka, että 500C saa edelleen hymyt ihmisten huulille.

Fiat 500C on tehty kaupunkiautoksi, eikä uusi tekniikka tätä seikkaa muuta. Alusta on käytännössä ennallaan, eli auto on parhaimmillaan leppoisassa kruisailussa taajamissa ja hidastempoisilla pikkuteillä. Ohjaustuntuma on rauhallinen ja neutraali, joskin hieman etäinen. Nurkkapyörittely ja leppoisa mutka-ajo on sujuvaa.

Kuten odottaa saattaa, lähdettäessä moottoritienopeuksiin saa moottorista ottaa kaikki irti ja kuusiportaista manuaalivaihteistoa hämmennellä ahkerasti, jotta vauhti nousisi toivotuksi. Silti kiihdytys tuntuu verkkaiselta, ja sitähän se lukujen valossa onkin.

Kuusiportaista manuaalia pitää käyttää ahkerasti, jotta kulkuun saisi puhtia.

Auton vaihtamisopastin pyytää hyvin herkästi vaihtamaan isompaa pykälää sisään, mutta sitten kulku alkaa hyytyä esimerkiksi tasanopeudensäädintä käyttäessä vähänkään jyrkemmässä mäessä huomattavan paljon. Voimaa saisi olla enemmän. Turbo auttaisi.

Jousitus on kelvollisesti toteutettu: ei liian kovaksi viritetty vaan neljä aikuistakin kunnialla kantavaksi. Möykkyisillä tieosuuksilla häiritsee sen sijaan auton taipumus huojahteluun sivusuunnassa, ja varsinkin katto auki ajettaessa voi tuntea, kuinka koko kori vavahtelee heilahtelun mukana. Se ei tunnu miellyttävältä.

Sen sijaan kulutus oli koeajolla hyvin linjassa virallisen lukeman kanssa: keskikulutus oli 5,3 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 50 km/h. Tässä suhteessa Fiatin avo-hybridi onnistuu.