Autonvalmistaja Suzukin malliston kärkeen saapuu aivan uusi katumaasturi.

Across on muita Suzuki-malleja kookkaampi ja tehokkaampi. Uutuus kasvattaa samalla Suzukin hybriditarjonnan pistokkeella ladattavien hybridien puolelle ja monipuolistaa nelivetoisten mallien valikoimaa.

Suzuki ilmoitti maaliskuussa 2019 aloittavansa Toyotan kanssa yhteistyön, jonka myötä kehitetään monipuolisempi mallisto Euroopan markkinoille. Kumppanuuden ensimmäisenä hedelmänä esitellään Across, joka laajentaa Suzukin valikoiman aivan uuteen luokkaan.

Acrossin akseliväli 2,690 metriä. Sillä haetaan vakaata ajettavuutta ja väljiä sisätiloja. Korilla on pituutta 4,635 metriä, leveyttä 1,855 metriä ja korkeutta 1,690 metriä.

Acrossin bensiinimoottorin ja kahden sähkömoottorin suurin yhteisteho on 225 kilowattia (306 hv), minkä avulla Across kiihtyy paikaltaan sadan kilometrin tuntinopeuteen 6,2 sekunnissa. CO2-päästölukemaksi valmistaja ilmoittaa 22 g/km (WLTP).

Edessä on 134 kilowatin tehoinen sähkömoottori, jonka suurin vääntömomentti on 270 newtonmetriöä. Lattian alle on sijoitettu energiasisällöltään 18,1 kWh:n litiumioniajoakku, joka syöttää virtaa sähkömoottorille. Täyteen ladatulla akulla voidaan ajaa sähköllä enimmillään 75 kilometriä. Kotona akun saa ladattua täyteen alle kahdeksassa tunnissa, mikäli käytössä on 10A-virtapistoke.

Taka-akselilla on 40 kilowattia ja 121 newtonmetrin vääntömomentin kehittävä sähkömoottori, joka on ohjauselektroniikan kautta yhteydessä etusähkömoottoriin.

Bensiinimoottori tuottaa 136 kilowattia tehoa ja 227 newtonmetrin vääntömomentin.

Vääntömomenttia jaetaan tilanteen mukaan niin, että hyvissä olosuhteissa kaikki voima välitetään etupyörille. Tilanteen niin vaatiessa enimmillään 80 prosenttia voimasta voidaan johtaa tiehen takapyörien kautta.

Suzuki Acrossin voi kytkeä vetomassaltaan 1 500 kilon jarrullisen perävaunun.

Mallisarjassa on ainoastaan yksi vaihtoehto, Across 2,5 Plug-in Hybrid 4WD GLX CVT-aut, jonka ennakkohinta on 57 390 euroa.

Uuden Suzuki Acrossin ennakkomyynti alkaa heinäkuussa ja ensimmäiset autot saapuvat Suomeen syksyllä.