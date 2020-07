Pyöräilijät tarkkailussa: Punainen valo ei ollut este läheskään kaikille

Noin joka kuudes ajoi pysähtymättä risteyksen yli, vaikka liikennevalo-opastimessa paloi punainen valo.

Lisäksi punaisiin valoihin pysähtyneistä pyöräilijöistä lähes joka viides lähti ylittämään risteystä ennen kuin valo vaihtui vihreäksi.

Liikenneturva tarkkaili kesäkuussa pyöräilijöiden liikennevalokäyttäytymistä kahdessa liikennevaloristeyksessä Jyväskylässä. Toiseen tarkkailuristeykseen pyöräilijät saapuivat pyörätieltä ja toiseen ajoradalta. Tarkkailua tehtiin kahtena arkipäivänä, ja tarkkailuun otettiin mukaan ne pyöräilijät, jotka ajoivat liikennevaloihin silloin, kun valo oli vaihtumassa tai vaihtunut punaiseksi. Tarkkailuun osui kaikkiaan 224 pyöräilijää.

Liikenneturva muistuttaa, että polkupyörä on ajoneuvo, jota koskevat suurelta osin samat säännöt kuin muitakin ajoneuvon kuljettajia. Tieliikennelain mukaan pyöräilijän on ensisijaisesti noudatettava polkupyöräopastimella näytettävää liikennevalovaloa. Jos tällaista opastinta ei ole, niin pyöräilijän on noudatettava kulkusuuntansa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja valoja.

Pyörätietä käyttävän pyöräilijän puolestaan on noudatettava jalankulkijaopastimen valoja, jos erityistä polkupyöräopastinta ei ole asennettu.

Seurannan tuloksista voi päätellä, että osa pyöräilijöistä ei ehkä tiedä, mitä mitä liikennevaloa pyöräilijän pitää noudattaa. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa kertoo, että toisessa tarkkailuristeyksessä osa pyöräilijöistä noudatti virheellisesti jalankulkijoiden liikennevaloja, vaikka ajoradalla ajettaessa olisi pitänyt seurata ajoneuvoliikenteen liikennevaloja.