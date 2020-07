Kahden tonnin hankintatuki ei houkuttele autonostajia kylliksi – taustalla 1,5-kertainen hintaero

Täyssähköautojen hankintatuen kysyntä piristyi hieman kesäkuussa, mutta mistään villiintymisestä ei vieläkään ole kyse.

Sähköautojen hankintatuen kysyntä on pysynyt melko vaatimattomana, sillä 2 000 euron tuki ei kavenna riittävästi täyssähköauton ja vastaavankokoisen polttomoottoriauton hankintahinnan eroa. Tällä hetkellä täyssähköautojen hinta on noin autoalan arvion mukaan 1,5-kertainen vastaavankokoiseen polttomoottoriautoon nähden.

Autoalan mukaan kaikki kirjaukset mukaan laskien täyssähköautojen hankintatuesta oli kesäkuun loppuun mennessä varattu noin 4,440 miljoonaa euroa, eli noin 24,7 prosenttia kokonaisbudjetista vuosille 2018–2020. Tilastot perustuvat hankintatuen tietojärjestelmään, jonne autoliikkeet kirjaavat hankintatuesta tehdyt valtiontukihakemukset.

Hankintatukien kirjausmäärä lähti nopeaan kasvuun marraskuussa 2019, jolloin alkoi usean edullisen A-segmentin täyssähköautomallin aktiivinen markkinointikampanja. Kirjausten määrä tasaantui tänä keväänä, mutta mallivalikoiman laajentuessa kysyntä on ollut selvästi vilkkaampaa kuin vastaavana ajankohtana 2019.

Täyssähköautojen hankintatuen kirjausten kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa noin 2 200 autoa. Sähköautojen hankintatuen kysyntä on kesäkuussa lähtenyt hienoiseen kasvuun koronan aiheuttaman markkinan hidastumisen jälkeen.

Hankintatukea saavia autoja luovutettiin maaliskuussa ja kesäkuussa 2020 keskimääräistä enemmän. Vuoden 2020 aikana hankintatukea saavia autoja on luovutettu yhteensä 764.

Autoala kaipaa pikaisia uudistuksia hankintatukeen liittyen.

– Sähköautojen hankintatuki tulisi pikaisesti uudistaa, sillä sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on jäänyt keväällä viime vuoden loppupuolen kehitykseen nähden vaatimattomaksi. Ladattavien autojen osuus kävi helmi-maaliskuussa jo yli 17 prosentin lukemissa, mutta osuus on laskenut alkukesään mennessä noin viidellä prosenttiyksiköllä. Vaikka kasvua edelleen on viime vuoteen nähden, kasvu on jäämässä ennakoitua pienemmäksi, toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta arvioi.