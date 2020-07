Autojen älyrenkaiden esiinmarssi jo meneillään – ”yleistyvät viimeistään viiden vuoden kuluttua”

Nokian Renkaiden asiantuntija uskoo älyrenkaiden yleistyvän viimeistään viiden vuoden kuluttua.

Itsestään ajavat autot asettavat aivan uudenlaisia vaatimuksia myös renkaille. Kun auto ei ole ihmisen ohjauksessa, sen täytyy pystyä itsenäisesti havainnoimaan ajo-olosuhteita esimerkiksi renkaisiin asennettujen sensoreiden kautta.

– Jos autossa ei ole mukana aktiivista kuljettajaa varmistamassa, että renkaat ovat turvalliset käyttää, turvallisuutta täytyy mitata jotenkin muutoin, sanoo Nokian Renkaiden digitaaliteknologiajohtaja Mika Penttilä.

Nokian Renkaiden tiedotteen mukaan renkaista saatava informaatio yhdistetään esimerkiksi säästä saatavaan tietoon. Näin auton informaatiojärjestelmä kykenee muodostamaan kuvan vallitsevista ajo-olosuhteista ja mukauttamaan ajamista siihen.

–Ensimmäiseksi älyrenkaat yleistyvät sähköautoissa, sillä niissä on isot renkaat ja paljon sensoreita sekä linkityksiä renkaisiin. Se tapahtuu noin viiden vuoden päästä, Nokian Renkaiden tuote- ja markkinointijohtaja Jukka Kasi arvioi.

Renkaiden sensorit voivat tarkkailla myös renkaiden kulumista, paineita ja renkaan sisälämpötilaa. Renkaan lämpötilan nouseminen voi esimerkiksi kertoa alkavasta rengasvauriosta, johon voidaan reagoida, eikä se pääse aiheuttamaan vaaratilannetta tien päällä.

– Olipa auto kuinka älykäs tahansa, ainoa linkki sen ja tien välissä on rengas, muistuttaa Nokian Renkaiden tuote- ja markkinointijohtaja Jukka Kasi.

Rengas myös kertoo, kun on aika vaihtaa uusiin. Jos tulevaisuuden jääkaappi tilaa loppuneen maidon tilalle uuden purkin, sama voi tapahtua myös kuluneille renkaille, Nokian Renkaat kuvaa tulevaisuutta. Sensorit voivat ilmoittaa renkaiden kulumisesta rengasmyymälään, josta uudet kumit toimitetaan oven taakse tai parhaimmillaan asennetaan suoraan autoon.

Ennakoivan huollon merkitys korostuu erityisesti, kun yhteiskäyttöautot lisääntyvät ja etenkin, kun ne alkavat liikennöimään itsenäisesti.

Vaikka robottiautojen kehittelyssä on vielä paljon työtä, erilaisia sensori- ja älyrengasratkaisuja on jo saatavilla. Arkiseen käyttöön on kehitelty esimerkiksi Continental ContiSense -rengas. Renkaan kumissa olevat anturit valvovat jatkuvasti sekä urasyvyyttä että renkaan eri osien lämpötiloja ja ilmoittavat kuljettajalle jo etukäteen mahdollisista ongelmista.

TPMS-rengaspainevahdit ovat osalle kuluttajista tuttuja, mutta sitä pidemmälle viety teknologia on toistaiseksi pääosin ammattilaiskäytössä. Esimerkiksi Nokian Tyres Intuitu on maatalous- ja urakointirenkaisiin tarkoitettu konsepti, jossa sensoreilla varustetut renkaat yhdistyvät dataa keräävään mobiilisovellukseen.