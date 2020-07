Saksa avustaa anteliaasti uusien autojen ostajia – alkaako Suomeen virrata lisää käytettyjä?

Ranska ja Saksa ovat tehostaneet toimenpiteitä, joilla sähköautojen menekkiä kasvatetaan. IS kysyi merkittävältä käytettyjen autojen kauppiaalta, miten päätökset vaikuttavat autokauppaan Suomessa.

Saksa päätti kesän korvalla kaksinkertaistaa sähköautojen hankintatuen vauhdittaakseen uusien autojen kysyntää. Saksassa autoalan ja maan hallituksen tekemän sopimuksen mukaan hinnaltaan alle 40 000 maksavien sähköautojen kuluttajatuet nousevat 6 000 euroon 4 000 eurosta. Tämän hintaluokan plug-in-hybridien ostajille annetaan 4 500 euron tuki 3 000 euron sijasta.

Yli 40 000 euron sähköautoissa väliaikainen tuki nousee 25 prosenttia. Yli 60 000 euroa maksavia sähköautoja ei tueta.

Millainen käsitys käytettyjä autoja Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa kauppaavassa Kamuxissa on toimenpiteiden purevuudesta?

– Uusien sähköautojen hinnat ovat lähtökohtaisesti korkeita. Tuella on varmaan positiivista vaikutusta sellaisessa kohderyhmässä, jonka budjetti mahdollistaa sähköauton hankkimisen eli saattaa toimia sysäyksenä auton vaihtoon. Isossa kuvassa vaikutukset ovat varmaan kuitenkin vielä aika pieniä, sillä monelle uusi sähköauto on liian kallis tuettunakin, Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki sanoo.

Miten toimenpiteet vaikuttavat käytettyjen polttomoottoriautojen tuontiin Suomeen? Olettaahan voi, että tukitoimien myötä käytettyjen bensa- ja dieselautojen tarjonta kasvaa ja hinnat laskevat Keski-Euroopassa.

– Kysytyin hintaluokka autoissa meillä on 10 000–20 000 euron autot, jolloin puhutaan myös pääosin polttomoottoriautoista. Kysyntä on polttomoottoriautoissa koko ajan vahvaa, joten hintoihin en näe laskupainetta. Eurooppa on käytettyjen autojen suhteen yksi markkina, ja hyville käytetyille polttomoottoriautoille on kysyntää ympäri Euroopan, eikä sähköautojen latausverkosto ei ole kovin kehittynyt Euroopan alueella laajasti.

Kuinka koronakevät vaikutti lopulta käytettyjen kauppaan?

– Kevät oli poikkeuksellista aikaa monellakin tapaa ja se vaikutti ihmisten elämään merkittävästi ja sen myötä vähittäiskauppaan. Koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetut liikkumisrajoitukset ja -suositukset vaikuttivat autokauppaan myös, mutta autokauppaa tehtiin kuitenkin koko ajan, emmekä missään vaiheessa sulkeneet myymälöitämme Suomessa. Toimintaamme tuki se, että käytetyn auton kauppa on varsin digivetoista, ja kotiin toimitukset ovat olleet osa toimintamalliamme alusta saakka.

Tuorein autoalaan kohdistuva tukkitoimi Saksassa on se, että arvonlisävero laski 1. heinäkuuta 2–3 prosenttiyksikköä. Alennus on voimassa vuoden loppuun asti. Esimerkiksi Volkswagen laskee bensiini- ja dieselautojen hintoja 16 prosenttia kesän ajaksi: 35 000 euron auton ostoon saa näin noin 5 000 euron hankintatuen.

Suomessa kotitaloudet ovat vuoden 2018 alusta alkaen voineet saada uuden täyssähköauton hankintaan tai vuokraukseen 2 000 euron hankintatuen. Tuen kysyntä on ollut vaatimatonta, sillä täyssähköautojen hankintahinta on autoalan mukaan vielä noin 1,5-kertainen vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna.

– Sähköautojen hankintatuki tulisi pikaisesti uudistaa, sillä sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on jäänyt keväällä viime vuoden loppupuolen kehitykseen nähden vaatimattomaksi. Ladattavien autojen osuus kävi helmi-maaliskuussa jo yli 17 prosentin lukemissa, mutta osuus on laskenut alkukesään mennessä noin viidellä prosenttiyksiköllä. Vaikka kasvua edelleen on viime vuoteen nähden, kasvu on jäämässä ennakoitua pienemmäksi, arvioi tiedotteessa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.