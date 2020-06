Koeajossa käytetty S-Mersu V8-moottorilla: Presidenttitason kyytiä vain 18 000 eurolla

Järkälemäinen S-Mersu viime vuosituhannelta on nykykatsannossa melkoinen bensarohmu, mutta on kyyti kyllä ylevää.

Volkswagen luopui ”Das Auto” -sloganistaan, koska se oli päästöskandaalin jälkeen liian mahtaileva. No, 23-vuotiaasta Mercedes-Benz S 500:aa voi kuvailla edelleen Autoksi – siis isolla alkukirjaimella.

Luksusautosta aistii sen luksuksen vanhanakin. Näitä jopa 10-20 vuodenkin vanhoja ministeri- ja presidenttitason limusiineja voi verrata vanhaan kartanoon. Toisin sanoen esimerkiksi ökyrikas Björn ”Nalle” Wahlroos on entisöinyt historiallisen Joensuun kartanon sen sijaan, että olisi tilannut tontilleen Kastellin, Jukkatalon tai jonkin muun talovalmistajan hulppeimman talopaketin.

Sama pätee vähän autoihinkin. Juu, kyllähän siinä uudessa Octaviassa tai Qashqaissa on se uuden auton tuoksu ja huolettomuus ja ihan mukavia ne ovat ajaakin, mutta...

No, kai vertailu on ihan tyhmää, kun luksusauto on aikoinaan tehty ökyrikkaalle ja Qashqai tavalliselle kuluttajalle. Ei sille kuitenkaan mitään voi, että koeajoon saadun Mersun 500 S -mallin kyydissä antaa anteeksi pienet puutteetkin. Kyllä, ohjaus on melko tunnoton, mutta eihän sitä 5-litraisen V8-bensapannun höristessä muutakaan kuin hakata hurmiosta rattia.

Tuttu, uudemman E-Mersun ostaja sanoi, että pitää Mersun kolmisakaraista johtotähteä jo aikansa eläneenä ja vähän junttimaisena. Todellinen Mersu-mies ehdottomasti haluaa tähystellä maailmaa pitkän keulan ja johtotähden takaa.

Vuosina 1991–1998 valmistettu S-Mersun W140-sarja jäi historiaan erittäin suurikokoisena mallina. Malli esiteltiin Geneven autonäyttelyssä maaliskuussa 1991. Oleellisimpia muutoksia oli kaasutinmoottoreiden jääminen pois valikoimasta päästörajoitusten tiukentumisen myötä.

"Tankkimainen" kori nähtiin Euroopassa hieman negatiivisenakin asiana, mutta mm. Aasiassa autosta tuli suosittu. Vuonna 1994 mallimerkinnät muuttuivat muiden Mercedeksien tapaan ja aikaisemmat nimet (esim. 300SEL ja 500SE) korvattiin S 300 ja S 500 -nimillä.

Velipoika, jolla on harrasteautona 126-sarjan S-Mersu vuosimallia 1986 tiesi kertoa, että tätä kutsutaankin lempinimellä ”pfanzerwagen”, eli tarkoittanee suomeksi panssarivaunua. Ja melkoinen järkälehän tämä onkin. Muistelisin, että tämän korimallin Mersu olisi ollut presidentti Martti Ahtisaaren virka-autona ja siksi sitä kutsunkin ”Ahtisaari-Mersuksi”.

Ahtisaarella tosin oli virka-autona tätä koeajettuakin Mersua hulppeampi, panssaroitu Mercedes-Benz 600 SEL: siinä oli 6-litrainen V12 -bensamoottori. Sen päästöissä riittäisi ympäristöhihhuleilla tänä päivänä kauhisteltavaa.

Koeajettu vuosimallin 1996 S500 on tuotu Suomeen Belgiasta. Traficomista löytyy tietoa auton ajohistoriasta kesäkuulta 2013 lähtien, silloin sen mittarilukema on ollut 11 497 kilometriä, koeajopäivänä viime vuoden lokakuun lopussa se oli 149 000 kilometriä. Katsastus on voimassa.

Tiedä sitten, miten paljon tällä on rullattu Belgiassa, mutta ajossa kilometrit eivät kyllä tuntuneet. Hulppeaa kyytiä kaikin tavoin. Kun 5-litraisella V8-bensamoottorilla maustetulla autolla on pituutta yli 5 metriä ja akselivälikin yli 3 metriä, niin kyllä sellaisella ajellessa sielu lepää ja murheet katoavat.

Vaikka koeajoauto ei ollut panssaroitu, niin kyllä siinäkin syntyy panssarimaista fiilistä jo ovia avatessa. Kun oven sulkee kuskin penkille istuessa, muu maailma ympäriltä häviää ja mielen valtaa ylivertainen rauha. Tätä autoa ei ole tarkoitettu ärhäkälle öykkärille vaan herrasmiehelle, ja tämä auto on tehty ennen digiloikkaa: vuonna 1996 ökyautossakin oli vanhan liiton sähköjärjestelmä. 1990-luvun S-sarjalainen on kuitenkin ollut omana aikanaan viimeisintä huutoa näissä sähköisissä varusteissa.

” Nettiautossa Eero Haminasta kehuu omaansa, koeajamaamme Mersua hieman vaatimattomampaa vuosimallin 1992 Mercedes-Benz S 420 -malliaan sen nykyautoja simppelimmästä tekniikasta – ” Kyllä ässä aina hyvän kyydin antaa. Näissä malleissa ei ole vielä liian paljon sähköantureita ja muita härpäkkeitä, minkä takia matka keskeytyisi”.

En yhtään ihmettele, että tätä S-Mersun W140 -mallisarjaa aikoinaan pidettiin jopa ylisuunniteltuna. Sen kehittelyn kerrotaan maksaneen valmistajalle yli miljardi dollaria. Siinä on ihan jumalattoman paljon hienoa ja monimutkaista sähkötekniikkaa ja huippukallis ilmajousitus.

Jos ahteri kestää ottaa vähän riskejä, niin presidenttitason kyytiä saa 18 000 eurolla. Onhan tämä W140-korinen S-Mersu paitsi Ahtisaari-Mersu myös Diana-Mersu. Walesin prinsessa Diana ja rakkaansa Dodi Al-Fayed saivat surmansa Pariisissa tunnelissa. Dianaa kyydinnyt Mersu oli tosin vaatimattomampi S 280 -malli.

