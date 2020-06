Takapenkkitilat antavat katetta komealle Space Star -mallinimelle.

Vuosituhannen vaihteessa Hollannissa rakennettua Space Staria ja vuodesta 2012 alkaen Thaimaassa valmistettua nykyistä Space Staria yhdistää vain tilaan viittaava mallinimi: alkuperäinen malli oli 4-metrinen tila-auto, kun nykymalli on 3,8-metrinen kaupunkiauto.

Euroopassa Space Star -nimellä myytävä Mitsubishi Coltin seuraaja koki viime syksynä jo toisen faceliftin. Sen myötä pikkuauton ulkonäkö muuttui varsinkin edestä merkittävästi, sillä Space Starissa on nyt muista Mitsubishi-malleista tuttu kulmikaslinjainen nokka.

Ulkonäkö on yksi merkittävästi auton valintaan vaikuttava ominaisuus, eikä nykymuotoinen Space Star häviä tässä kisassa kilpailijoilleen. Krominhohtoinen etuilme ja leventynyt takapuskuri saavat sen näyttämään jopa aavistuksen sporttiselta. Isohko kattospoileri ja 14- tai 15-tuumaiset kevytmetallivanteet lisäävät dynaamista vaikutelmaa.

Kosketusnäyttö on hyvällä paikalla.

Space Star on suunniteltu kehittyvien maiden markkinoille, mutta sitä ei huomaa sisätiloissa. Istuimet ovat saaneet uuden kangasverhoilun ja koristetikkaukset, pikkutavaratilaa on riittävästi, muovinen kojelauta on siistin näköinen ja ratissa on nykytyylin mukaisesti radion sekä vakionopeudensäätimen käyttökytkimet.

Varustelun suhteen asiat ovat kunnossa, sillä vakionopeudensäätimen lisäksi alemmassa Invite-varustelussakin on automaattinen hätäjarrutus jalankulkijoiden tunnistuksella sekä avaimeton lukitus ja käynnistys. Parempi Intense-varustelu sisältää myös kaistavahdin, kaukovaloautomatiikan, automaatti-ilmastoinnin, led-ajovalot ja puolinahkaverhoilun.

Takana on mukavasti tilaa. Nojien kaato synnyttää tasaisen lastauspinnan.

Alkuvaiheessa molempiin varusteluihin kuului myös 6,5-tuumainen kosketusnäyttö ja navigaattori. Nyt myytävissä autoissa näyttö on 7-tuumainen, eikä tarjolla ole enää navigaattoria. Intensessä on uutena vakiovarusteena peruutuskamera. Ilmastoinnin ja medialaitteen käyttö tapahtuu perinteisillä kytkimillä.

Hyvin sijoitettujen medialaitteen toimintojen uudistuminen ei vaikuttanut hintoihin, jotka alkavat manuaalivaihteisen Inviten 14 990 eurosta. CVT-automaattivaihteisto nostaa hintaa tonnin, ja koeajetun Intense CVT:n saa 17 490 eurolla. Ainoa tehdaslisävaruste on metalliväri. Space Star kuuluu Suomessa markkinoiden halvimpiin henkilöautoihin.

CVT-vaihteistosta löytyy D-asetuksen lisäksi sekä sporttisemmat (Ds) että hitaammat (L) ”välitykset”.

Käyntinopeusmittari on varsinkin automaattivaihteisessa autossa turha varuste, mutta siitä näkee, että kierrokset nousevat 1 000–1 500 r/min, kun vaihteenvalitsimen siirtää Ds-asetukselle. Sporttisemman asetuksen olemassaolon vielä ymmärtää, mutta L- eli hidasasento tuntuu täysin turhalta – tai ehkä se on tarpeellinen mallin päämarkkina-alueilla.

Variaattorivaihteisto ei ole ominaisuuksiltaan kaksoiskytkinautomaatin veroinen, mutta CVT on asiallinen vaihtoehto pikkuautoon. Kuminauhamaisuus on varsin olematonta. Hetkittäin korkealle nousevat kierrokset eivät häiritse, koska moottorin käyntiäänet peittyvät melko voimakkaan yleisjyminän alle.

Mitsubishin 1,2-litrainen pitää vanhemman aikakauden 3-sylinterisille tyypillistä pörinää. Moottoritie- ja taajama-ajoa sisältäneen koeajon keskikulutus oli auton koko huomioiden korkea 6,9 l/100 km.

Moottoritieajo kovassa tuulessa ja rankkasateessa osoitti, että Space Star on yllättävän vakaa ajettava, vaikka sen ajo-ominaisuuksissa ja ohjauksessa onkin paljon toivomisen varaa.

Etuistuimet ovat säädöiltään, rakenteeltaan ja mitoitukseltaan pikkuautomaiset, eikä ratti liiku pituussuunnassa. Muotoilemattomalla takapenkillä on riittävästi kenkä-, polvi- ja pääntilaa yli 180-senttiselle. Olosuhteet ovat asialliset kahdelle aikuiselle ja kolmelle lapselle.

Pienen kontin pohjalevyn alla on irrotettava tavarankuljetuslokerikko.