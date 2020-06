Eduskunnan puhemiehelle tilattu BMW:n 7-sarjan pidennetty nelivetopistokehybridi tarjoaa kuskillekin hienot oltavat.

Viime vuonna uudistuneen 7-sarjalaisen ilme panee kysymään, ovatko BMW:n munuaiset kasvaneet jo liian massiivisiksi. Positiivista julkean näköisessä maskissa on se, että sen ansiosta ”Seiskaa” ei sekoita helposti 5-sarjan sedaniin.

Etusäleikön kasvattamisen lisäksi BMW kasvatti myös 7-sarjan lataushybridin moottoria: 2-litrainen nelisylinterinen sai tehdä tilaa ison edustussedanin imagoon paremmin sopivalle rivikuutoselle. Ahdettu 3-litrainen, 286-hevosvoimainen bensiinimoottori ei tosin kuulosta kovin taloudelliselta ratkaisulta. Eikä se sitä myöskään ole, jos liikkumisessa ei pystytä hyödyntämään 8-portaiseen automaattivaihteistoon integroitua sähkömoottoria.

Nelivetoiselle lataushybridille luvattuun noin 50 kilometrin sähköiseen toimintamatkaan saattaa päästä, jos ajetaan pääasiassa matalavauhtista ajoa. Lataus kestää 3–4 tuntia, mutta eiköhän tällaisille virka-autoille tule luonnostaan tuollaisia ajotaukoja.

Sisäänkäynti luonnistuu helposti, sillä takaoviaukko on leveimmästä kohtaa toista metriä. Tilaa on takana kaikkiin suuntiin reilusti ja penkki hyvä kahdelle, mutta pituussäädettävät erillisistuimet eivät kuulu perusvarusteluun.

Monipuoliset sähkösäädöt takaavat kuljettajalle mukavat oltavat.

Sähköllä liikuttaessa meno on varsin äänetöntä. Nastattomien talvirenkaiden aiheuttamat rengasäänet tosin kantautuivat ohjaamoon yllättävän vahvasti. Siirtyminen voimanlähteeltä toiselle tapahtuu siistin huomaamattomasti.

Kojelaudasta löytyy huomattavan paljon perinteisiä kytkimiä ja katkaisimia.

Iso auto vastaa kaasun käyttöön mukisematta, eivätkä ajourat hetkauta sen kulkua. Erilaisia säätömahdollisuuksia on sen verran, että niiden läpikäymiseen kuluu ainakin yksi lataustauko.

Edustusauton kuljettajalla on hyvät työskentelyolosuhteet ainakin silloin, kun autoon on tilattu sähkösäätöiset Comfort-etuistuimet. Hyvä ajoasento yhdessä helpon käytettävyyden ja mainioiden ajo-ominaisuuksien kanssa takaa mukavan työpäivän.

Pituutta edustusbemarille kertyy 5,260 metriä. Latauspistoke on vasemmassa etulokasuojassa. Hybridijärjestelmän energiavarastot verottavat hiukan tavaratilaa, mutta kontti on silti kohtuullisen kokoinen.

Koeajettu 745Le xDrive ei ollut karvalakkimalli, mutta sen varustelu poikkesi monelta osin eduskunnan puhemiehelle tilatusta autosta. Varsin merkittävät varuste-erot liittyivät takatiloihin, sillä koeajoautossa ei ollut sähkösäätöisiä lounge-mukavuusistuimia.

Latauspistoke sijaitsee vasemmassa etulokasuojassa.

Takana on ruhtinaallisesti tilaa joka suuntaan. Penkki on aavistuksen liian alhaalla, mutta reilu jalkatila mahdollistaa jalkojen oikaisemisen, jolloin reisitukea on riittävästi. Istuinosa saisi silti olla hiukan pidempi.

Reunapaikoilla selkänoja tuntuu mukavalta, pääntuet nousevat riittävän ylös ja pääntila riittää. Keskipaikalla yli 180-senttisen pää alkaa hipoa kattoverhousta. Kun nojassa on lisäksi kookas kyynärnojan ja suksiluukun yhdistelmä sekä iso ”kardaanitunneli”, jalkatila hupenee niin paljon, että keskipaikalla ei mielikseen matkusta kovin pitkää matkaa. Eli näinkin isossa autossa takapenkki on asiallinen vain kahdelle.

Lounge-paketin myötä 745Le muuttuu nelipaikkaiseksi, mutta kyllä tuollainen ylellisyys kuuluu tämän hintaluokan edustusautoon.