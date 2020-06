Citroën C5 Aircross sai kevyempitehoisen bensiinimoottorin pariksi automaatin.

Citroën C5 Aircross pärjäsi viime vuonna mainiosti Vuoden Auto Euroopassa -kisassa. Auton peruspätevyydestä myös kuluttajien silmissä kertoo se, että mallia myytiin vajaassa vuodessa yli 100 000 kappaletta.

Nyt C5 Aircross on saanut voimalinjavalikoimaansa uuden, mielenkiintoisen bensiinimoottorin ja kahdeksanportaisen automaatin yhdistelmän.

Pienempitehoinen peruspata on PSA-leirissä vain 1,2-litrainen, mutta siitä kirnutaan silti tehoa irti 130 heppaa ja vääntöäkin 230 newtonmetriä. Kun autosta on lisäksi tarjolla entuudestaan tutut 130- ja 180-hevosvoimaiset bensiini- ja dieselvaihtoehdot niin manuaali- kuin automaattivaihteisina, sekä 225:n pollen automaatti-pistokehybridi, on voimalinjasortimentti arkiautoilun perustarpeisiin jo varsin kattava.

Tilaa on edessä mukavasti. Ensimmäisinä loppuvat takana jalkatilat, jos etuistuimet ovat aivan taka-asennossaan.

Saadakseen automaatin köykäisempitehoisen bensiinimoottorin pariksi täytyy kaivaa kuvettaan noin kolme tuhatta euroa syvemmältä, mikä saattaa ensi alkuun tuntua korkeahkolta lisäpanostukselta. Tällöin liikutaan alimmalla Live-varustetasolla kuitenkin vielä alle 30 000 euron hintatasossa.

Toisaalta lisärahalla saa erittäin sivistyneesti toimivan, japanilaisen momentinmuunninautomaatin, jota käyttävät muutkin automerkit BMW:stä Volvoon. Ei siis mitään säästötekniikkaa.

Peruutuskameran näytön tarkkuus on hyvää keskitasoa.

Nykyaikainen, muokattavissa oleva digimittaristo on peruskauraa tämän päivän ”Citikoissa”.

Citroënin hiljainen kolmepyttyinen pikkupuksutin ja automaatti pelaavat yllättävän hyvin yhteen. Suurempitehoiseen moottoriin verrattuna puuttuvat 50 hevosvoimaa muistuttavat kyllä poissaolostaan, ja kiihtyvyys sataseen hidastuu yli kahdella sekunnilla 10,3 sekuntiin. Ne, joilla ei erityisen kiire ole, eivät moisesta todennäköisesti suuremmin välitä.

Valitsemalla juuri koeajetun heikomman bensiinimoottorin säästää hankintahinnassa reilut kaksi tuhatta euroa. Silti autossa on edelleen reilu 23 sentin maavara, onnistunut jousitus, ongelmaton ohjaustuntuma, kohtalaisen hyvät tilat ja vetokykyä riittää enimmillään 1 300 kiloon saakka. Järjellä ajatellen juuri nämä ovat monelle niitä tärkeimpiä auton ominaisuuksia. Lisäksi C5 Aircross on erinomainen matka-auto, jossa mukavuus on tekemisen keskiössä.

Citroënin keulalla sykkivä pieni 1,2-litrainen bensiinimoottori sai manuaalin ohella parikseen myös Aisinin kahdeksanportaisen automaatin.

Entäpä sitten polttoainetalous? Pituudeltaan 4,5-metrinen C5 Aircross on korkeahko auto, mikä johtaa helppoon autoon kulkuun, mutta vaikuttaa myös ilmanvastukseen ja sitä kautta kulutukseen. Keskikulutus nousi koeajolla sekalaisessa ajossa 8,1 litran tuntumaan 66 km/h keskinopeudella. Tulos ei ole erityisen mairitteleva, vaikka tasaisessa matka-ajossa kulutus tästä laskeekin.

Jos C5 Aircross miellyttää, kilometrejä kertyy paljon ja polttoainetalous on tärkeä valintakriteeri, kannattaa katsastaa auton dieselversioiden tarjonta. Pikkubensiini ja automaatti ovat omiaan kevyempään käyttöön.Harry Kuurio