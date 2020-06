Moni luulee pyöräilyn olevan sallittua humaltuneena – jopa vankeus voi uhata!

Suomen lain mukaan päihtyneenä pyöräileminen on kiellettyä, jos se aiheuttaa vaaraa.

Liikenneturvan kyselyn mukaan joka viides suomalainen luulee, että laki ei kieltäisi tai rajoittaisi humalassa pyöräilyä. Polkupyörällä ajaminen päihtyneenä on kuitenkin rikos, josta voidaan tuomita jopa vankeuteen.

Pyöräily humaltuneena eli tankojuoppous tarkoittaa liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla, mikä on laissa määritelty rikokseksi. Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena moottoritonta ajoneuvoa kuljettava, joka aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeusrangaistukseen, Liikenneturva muistuttaa.

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan peräti joka viides (22 prosenttia) suomalainen on kuitenkin siinä virheellisessä uskossa, että laissa ei huomioitaisi humalassa pyöräilyä.

– Laki on ollut tankojuopumuksen osalta sama jo pitkään. Siihen ei tullut muutoksia uuden tieliikennelain myötä, sillä kyse on rikoslain pykälästä. Arkiset kokemukset esimerkiksi kesäterassilta kotiin pyöräilystä voivat vaikuttaa kyselyn laajaan harhaluuloon, mutta vanha tuttu ohje pätee ajoneuvosta riippumatta: jos otat, et aja. Sen soisi olevan kaikille selvää, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa sanoo.

– Uudessakin tieliikennelaissa on säädetty, että mitään ajoneuvoa ei saa ajaa, jos siihen tarvittavat edellytykset puuttuvat sairauden, vian, vamman, väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä, Piippa lisää.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista noin joka kuudes (16 prosenttia) oli lisäksi samaa mieltä väitteestä, että pyöräily humaltuneena on turvallinen tapa kulkea paikasta toiseen.

Liikenneturva selvitti suomalaisten liikenneasenteita ja -tietämystä touko-kesäkuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 003 henkilöä, joista autoilevia oli 822. Kysely toteutettiin online-kyselynä ja näyte edustaa 15–79-vuotiaita suomalaisia.