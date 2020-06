Kiinnostaako Tesla puoleen hintaan? Mitä kaikkea pitää huomioida, kun hankkii sähköauton käytettynä

Etsitkö itsellesi Teslaa? Niitä alkaa saada Suomessa jo käytettyinäkin.

Halpa Tesla ei ole kuusi vuotta vanhana, 144 000 kilometriä ajettunakaan, mutta maksaa kuitenkin ”vain” 49 900 euroa, kun uutena hinta on saattanut varusteineen maksaa reilusti yli 100 000 euroa.

Tesla Model S on 4,98 metriä pitkä, 1,96 metriä leveä ja se painaa 2 200 kiloa. Akselivälikin on lähes kolme metriä. Ulkomitoiltaan se painii siis samassa sarjassa esimerkiksi Audi A6:n kanssa.

Akusto painaa 950 kiloa, eikä sitä ihan pieneen kärryyn edes ahtaisi. 19-tuumaiset pyörät saavat sähkölimusiinin näyttämään pienemmältä kuin se on.

Ensimmäisenä tottumaton kiinnittää huomiota valtaisaan 17-tuumaiseen näyttöön. Se näyttää siltä kuin keskelle kojelautaa olisi asennettu isoruutuinen iPad.

Lähes kaikki asetukset löytyvät näytön takaa. Onneksi painikkeet ovat isoja ja niihin on siksi helppo osua. Lyhyellä perehtymisellä näytön käyttäminen alkoi luonnistua jo ”rähmäkäpälältäkin.”

Hienoa on kuitenkin, että autossa on melko perinteinen, kuin minkä tahansa auton mittaristo. Ratin takana olevan mittaristonäytön reunoihin kuski voi itse valita haluamansa tiedot, esimerkiksi navigoinnin, soittimen tiedot tai kulutustiedot, joita voi seura joko käppyröinä tai lukuina.

Jo autoon meneminen tuntuu kuin avaruusaikaan astuisi. Avaimia ei tarvitse edes heilutella ovien edessä, kun kahvat jo työntyvät ovista ulos ihan itsestään, viimeistään ovet aukeavat kahvaa hipaisemalla.

Kuljettajan ei tarvitse muuta kuin istua alas ja valita oikeanpuoleisesta viiksestä vaihde eteenpäin, kun auto jo lipuu täysin äänettä liikenteeseen.

Ajaminen itsessään on käytetyllä Tesla Model S:llä yhtä juhlavaa kuin uudellakin, sähkömoottori kun ei iän myötäkään ala yskiä ja rohista. Vain renkaiden humina kuuluu vaimeasti sisälle, kun vauhti kipuaa maantienopeuksiin. Tosin bensa-autoon tottuneella sähkömoottorin voimakas jarrutus jalkaa pedaalilta nostaessa vaatii pientä totuttelua. Itse jarrupolkimeen ei Teslalla tarvitse juuri koskea.

Kun akku on auton pohjassa ja paino matalalla, Tesle etenee maantieliikenteessä kuin juna.

Halvimmankin mallin lähtöhinta uutena on lähes 90 000 euroa. On siis päivänselvää, että omistaja pitää siitä hyvää huolta. Tuusulan Vaihtoautomaasta koeajoon ajettu Tesla Model S oli sisustaltaankin kuin uusi. Kyseessä oli vuosimalli 2013 – siis yksi ensimmäisistä Suomeen tuoduista Tesloista.

Viisimetrinen auto on edelleen huippumukava ajaa kaikilla tienpinnoilla. Ilmajousitus pitää huolen siitä, että matkanteko on pehmeää.

Sähköauton kuntotarkastus ja katsastaminen on sillä tavalla perinteistä polttomoottoriautoa kätevämpää, että päästömittausta ei tarvita. Pohjan täydellinen kotelointi titaanilevyllä teettää katsastusmiehellä haasteita mahdollisten ruostekohtien syynäämisessä. Sähköauto on siinäkin mielessä huoleton, että sen kanssa ei tarvitse pähkäillä jakohihnan- tai ketjun vaihtotarvetta.

Vaikka Vaihtoautomaan Tuusulan liikkeestä koeajoon saadun iäkkäänTesla Model S 85 kW:n mittarilukema oli jo 141 000 km, auto myi koeajossa itsensä: 49 900 euron sähköauto tuntui huippukuntoiselta, mutta Teslan kahdeksan vuoden takuuta ilman kilometrirajoitusta sähkömoottorille, akustolle ja voimansiirrolle olisi jäljellä enää kaksi vuotta.

Jokamies.fi-sivuston testissä nopeudella 80 km/h ajettaessa kulutus jäi alle 16 kWh kilometriä kohden. Mikäli matkalle osuu sopivasti vaikkapa rekka vetoapua antamaan, riittää akullinen yli 500 kilometrin siivulle. Satasen nopeudellakin testissä päästiin vielä noin 400 kilometrin matkaan, vaikka kulutus nousi lukemaan 17 kWh per km. Tasainen 120 km/h nostaa kulutuksen kilometrillä jo yli 20 kWh:n, ja kantama kutistuu tietokoneen lupaamalle 350 km:n tasolle.

Koeajettu Tesla Model S oli vuonna 2013 Teslan tehokkain versio. Siinä oli 85 kilowattitunnin (kWh) akusto. Uutena jo sen pelkkä lähtöhinta on ollut lisävarusteineen tiettävästi jopa 140 000 euroa. Kesyinkin versio pienimmällä 60 kilowattitunnin akustolla maksoi tuolloin 89 990 euroa.

Helsingissä, Tuusulassa, Vantaalla, Järvenpäässä, Lahdessa, Muuramessa ja Jyväskylässä toimivalla Vaihtoautomaalla on tätä kirjoitettaessa myynnissä peräti neljä Teslaa. Kaksi autoista on myynnissä Helsingissä, yksi Tuusulassa ja yksi Jyväskylässä.

Selvästi eniten on ollut kysyntää pääkaupunkiseudulla, johtuen kattavammasta latausverkostosta.

– Tosi hyvin niille kaikille on riittänyt kysyntää. Onhan 50 000 euron vaihtoauto arvokas, mutta paljon uutta halvempi. Autot ovat tulleet meille myyntitilille eli myyntitoimeksiantoina. Se on kuluttajalle todella vaivaton tapa myydä auto, koska teemme myyntityön ja markkinoinnin, järjestämme autolle myös rahoituksen, otamme vaihtoauton ja vastaamme teknisimpiinkin kysymyksiin, kertoo Vaihtoautomaan myyntipäällikkö Antti Peltola.

Pääasiassa Vaihtoautomaan käytettyjä Tesloja onkin kyselty yrityskäyttöön.

– 50 000 euroa käytetystä autosta on toki paljon rahaa, mutta kun kilometrejä kertyy kymmeniätuhansia vuodessa, voi Teslan hankkiminen jo tuntua järkevältäkin. Lataaminen Teslan omista Supercharger-latauspisteistä on Tesla-kuskeille ilmaista, ja silloin moni alkaa verrata, mitä vaikkapa isolla perinteisellä diesel-autolla ajaminen maksaa käyttövoimaveroineen vuodessa, jos matkamittariin tulee vaikkapa 35 000–50 000 kilometriä vuodessa, Peltola sanoo.

Yksi Teslan myyntiä jarruttavimpia tekijöitä Tampereen pohjoispuolella onkin harvempi latauspisteverkosto.

– Eräs asiakas Keski-Pohjanmaalta Kokkolan kupeesta oli innokas ostamaan meiltä Teslan, mutta päätyi sittenkin odottamaan siihen asti, kunnes Kalajoellekin saadaan Teslan oma Supercharger-latauspiste. Teslan omasta latauspisteestä paljon ajava myyntiedustaja lataa autoonsa riittävän pitkän toimintamatkan puolessa tunnissa, Peltola sanoo.

Vaikka Teslan omistaja säästyy monelta polttomoottoriauton stressiltä kuten mm. öljyjen, tulppien ja jakohihnan vaihdolta, niin painavan sähköautonkin alustan nivelet ja laakeroinnit joutuvat koetukselle.

Teslan kahdeksan vuoden takuun säilyminen ei edellytä säännöllisten huoltovälien noudattamista kuin polttomoottoriautoissa.

– Tesla huoltokirja kuitenkin suosittelee 12 kuukauden tai 20 000 kilometrin välein huoltoa, jossa tarkastetaan mm. avainten paristoja sekä pyörien suuntauksia ja vaihdetaan matkustamon raitisilmansuodatin. Samoin Tesla suosittelee 12 kuukauden tai 20 000 kilometrin välein puhdistamaan ja voitelemaan kaikki jarrujen osat. Tämä ei kuitenkaan ole ehtona takuun säilymiselle.

Täydellisempää huoltoa suositellaan neljän vuoden tai 80 000 kilometrin välein. Silloin mm. ilmastointilaitteelle tehdään iso huolto, vaihdetaan akun jäähdytysnesteet, jarrunesteet ja raitisilmasuodatin.

Huollot maksavat 500–1000 euroa.

– Sähköautossa kuitenkin jopa jarrupalojen vaihtaminen on harvinaista, koska jarrutusenergiaa otetaan talteen akkuun. Moottorijarrutus on selkeästi polttomoottorikäyttöistä autoa voimakkaampi, joten jarrun painallukset ovat harvemmassa. Sähköauton pitäminen on monelta osin huoltovapaampaa kuin polttomoottoriauton, Peltola sanoo.

Peltola sanoo, että käytetyn Teslan keskimääräiset myyntipäivät jäävät alle 30:een. Yli 45 000 euroa maksavien perinteisten autojen myyntipäivät ovat pidempiä. Tosin nekin jäävät alle 50 päivään.

– Tesla ei ole ollenkaan toivoton myytävä. Paljon haasteellisempia myytäviä löytyy luksusluokan perinteisistä polttomoottoriautoista.

