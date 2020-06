Opel uusi keulansa ja ohjaamonsa – ensi kerran nähtävissä Mokka-e:ssä

Opel tuo Mokka-mallistaan toisen sukupolven auton, joka tarjoaa kolme voimalinjaratkaisua. Täyssähköversion lisäksi tulossa on myös bensiini- ja dieselmoottorikäyttöisiä versioita.

Mokka on samalla myös ensimmäinen Opel-malli, jossa esitellään merkin uusi keulamoduuli. Opel Vizor -nimeä kantava moduuli kattaa koko ajoneuvon etuosan aina konepellin alapuolelle asti.

Jos on ulkonäössä muutoksia, niin myös ohjaamo on muuttunut radikaalisti. Uutuudessa on uuden sukupolven täysin digitaalinen ohjaamo, jota kutsutaan nimellä Opel Pure Panel. Vaakatasoiseen kojetauluun on integroitu 10 ja 12 tuuman näytöt.

Uusi Mokka on 12,5 senttimetriä lyhyempi ja 120 kiloa kevyempi kuin edeltäjänsä. Tavaratilaa löytyy 350 litraa.

Täyssähköinen Mokka-e tarjoaa päästötöntä liikkumista 322 kilometrin verran (WLTP). Sähkömoottori tuottaa 136 hevosvoimaa (100 kW) ja 260 newtonmetrin vääntömomentin. Mokka-e:n huippunopeus on 150 km/h. Ajoakulla (50 kWh) on kahdeksan vuoden takuu ja sen voi ladata pikalatauspisteessä 80 prosenttiin 30 minuutissa.

Kaikissa Mokka-malleissa on vakiona led-ajovalot edessä ja takana, sähköinen seisontajarru sekä liikennemerkkien tunnistus.

Tältä näyttää uudistettu ohjaamo.

Uusi Opel Mokka esitellään Suomessa vuoden 2021 alkupuolelta.