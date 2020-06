Ikävuosien karttuminen nostaa vakuutusmaksuja, vaikka kuljettajalla olisi vahingottomien kilometrien merkkinä täydet bonukset.

Ilta-Sanomien automallikohtaisen vakuutushintavertailun tässä osassa vakuutushinnat haettiin Vakuutuslaskuri.fi-palvelusta suomalaisten suosikkimalleihin lukeutuvalle Volkswagen Golfille.

Haku tehtiin toukokuussa, ja esimerkkiautona oli poistuvaa Golf-sukupolvea edustanut vuoden 2019 Golf TGI, eli 1,5-litrainen kaasu-bensiinimalli. Esimerkkihenkilöiden vuotuiseksi ajokilometrimääräksi oletettiin 30 000 kilometriä.

Tällä kertaa hinnat haettiin lähes ikähaitarin ääripäitä edustaneille turkulaisille – asuinpaikka ei näin ollen vaikuttanut hintoihin. Täydet bonukset keränneelle miehellä on ikää jo kunnioitettavat 89 vuotta, kun taas 26-vuotias nainen on uusi autonomistaja, jolla on lähtötason bonukset. Aiempien vakuutushintavertailujen tapaan esimerkkihenkilöt ovat oikeita henkilöitä.

Vakuutuksiakin myydään tarjouskampanjoilla

Hintavertailun tekokuukaudella on ainakin tässä tapauksessa merkitystä, sillä vakuutusyhtiö Turva tarjosi huhti- ja toukokuussa Turvakasko-vakuutuksen ensimmäisen vuoden maksuista 40 prosentin alennuksen.

– Vakuutusyhtiöiden hinnat ja sitä kautta tarjoukset voivat nykyään vaihtua monta kertaa jopa kuukauden tai ainakin vuoden aikana. Välillä on näitä kampanjoita, ja välillä hintoja muutetaan vahinkohistorian tai jonkin muun syyn takia. Vakuutusyhtiöillä ei ole enää pitkää voimassa olevaa samaa hintaa autovakuutuksissa. Siksi kerromme myös Vakuutuslaskurin sivuilla, että vertailun tulokset voivat pahimmillaan/parhaimmillaan muuttua seuraavana päivänä. Siksi on järkevää kilpailuttaa auto- ja liikennevakuutukset säännöllisesti, kertoo Vakuutuslaskuri.fi-palvelusta vastaavan Little Buck Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Haapalehto.

Hinta tärkeä ostettaessa, korvauskäytännöt vahingon satuttua

Pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi Golfille haettiin kaksi erilaista turvalaajuusvaihtoehtoa, jotka ovat Vakuutuslaskuri.fi:n terminologiassa Perus+ ja Laaja+. Kyseisten turvalaajuuksien hinnat sisältävät myös liikennevakuutuksen osuuden. Pohjantähdellä ei ole tarjota Laaja+-tasoista vakuutusta.

Turvan vakuutustarjous koski juuri Laaja+-tasoa, jonka se voitti varsin selvästi molempien kuljettajien kohdalla. Turva oli tosin hinnaltaan edullisin myös Perus+-tasolla, mutta tässä kaskovaihtoehdossa se ei saanut yhtä hyviä pisteitä kuin parhaan kaskon kohdalla.

Taulukossa näkyvät 89-vuotiaan turkulaisen miehen ja 26-vuotiaan turkulaisen naisen Vakuutuslaskuri.fi-palvelusta Volkswagen Golfille saamat vakuutushinnat.

Vakuutuslaskuri.fi:n pisteytys perustuu vakuutusten eri ominaisuuksiin. Hinta on vain yksi pisteisiin vaikuttava ominaisuus. Toki se on vakuutuksenottajan kannalta todennäköisesti merkittävin. Pisteytyksessä ei tietenkään voida huomioida sitä, kuin hyvä tai huono korvaaja kyseinen vakuutusyhtiö on – vahingon satuttua tällä ominaisuudella on asiakkaalle suurin merkitys.

Kalleimman ja halvimman ero 620 euroa

Vakuutusjuttusarjan aiemmissa osissa on kerrottu, että vakuutusmaksuihin vaikuttaa eniten auton omistajan vahinkohistoria ja ikä. Sukupuoli ei vaikuta enää nykyään vakuutusmaksuihin, mutta asuinpaikka vaikuttaa.

Ikä alkaa jossakin vaiheessa vaikuttaa vakuutusmaksuja nostavasti, mutta toki bonuksilla on silti merkitystä. Tässäkin tapauksessa iäkäs autoilija sai kaikilta vakuutusyhtiöiltä aina alhaisemman hinnan kuin juuri auton hankkinut autoilija.

Kaikissa kolmessa vakuutustyypissä suurin kuljettajien välinen hintaero oli Ifin tarjouksissa. If ja Pohjola jakoivat molempien kuljettajien kohdalla kyseenalaisen kunnian kalleimmista tarjouksista.

POP Vakuutus antoi molemmille kuljettajille edullisimman ja pisteiden valossa parhaan tarjouksen liikennevakuutuksesta. Naisen kohdalla edullisin vakuutus maksoi noin puolet vähemmän kuin kallein.

POP oli sadalla pisteellä ykkönen myös Perus+-tasolla, mutta tällä tasolla Turva voitti hintakilpailun muutamalla kympillä. Miehen kohdalla edullisimman ja kalleimman vakuutuksen hintaero oli 314 euroa, naisen kohdalla 470 euroa.

Parhaalla kaskotasolla Turva oli paras sekä hinnaltaan että pistemäärältään. Tässä vertailussa kokonaisuutena parhaat tarjoukset antoi kuitenkin POP Vakuutus, joka oli Laaja+-tasolla hinnaltaan ja pisteiltään toiseksi paras. Kattavimmalla kaskotasolla tarjousten hintaskaala oli miehellä 566 ja naisella 622 euroa.

Jo aiemmissa vakuutushintaesimerkeissä on havaittu se hiukan erikoinen asia, että Fennialla ja POP Vakuutuksella siirtyminen Perus+-tasolta Laaja+-tasolle ei nosta hintaa senttiäkään.