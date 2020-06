Porsche Taycan palauttaa saksalaismerkin sähköautokantaan esimerkillisen taidokkaasti. Taycan 4S on ehta Porsche kaikkien ominaisuuksiensa puolesta – no, ehkä aito bokserimoottorin soundi puuttuu.

Porsche Taycan 4S tuo merkin synnyinjuurilleen.

Porsche-autotehtaan perustaja Ferdinand Porsche (1875–1951) oli insinööri ja visionääri, joka oli monella tapaa edellä aikaansa. Hänen kaikkien aikojen ensimmäinen suunnittelemansa auto, mallinimeltään P1, valmistui jo vuonna 1898.

Tänään tuo 122-vuotias autoyksilö on edelleen olemassa Porsche-museossa Stuttgartissa. Veteraanikulkine painaa 1 350 kiloa, saavuttaa 35 km/h huippunopeuden ja sillä voi yhtäjaksoisesti taittaa enimmillään 79 kilometrin matkan.

Sitten on kansainvälisestikin palkittu uusi Porsche Taycan. Taycan 4S kiihtyy sataseen tasan neljässä sekunnissa ja saavuttaa 250 km/h huippunopeuden 2 295 kilon omamassastaan huolimatta, ja sen toimintamatka on 463 kilometriä nykyisen WLTP-standardin mukaan. Taycan 4S:ssä on enimmillään tehoa 571 hevosvoimaa eli 420 kilowattia, ja kaiken lisäksi se on sekä nelivetoinen että ilmajousitettu.

Siluettia hallitsee taaksepäin kallistuva sporttinen kattolinja. Syvään uurretut kyljet ovat toinen Taycanin tunnusomainen muotoilupiirre.

Jotkut kehtaavat vielä kritisoida, etteivät sähköautot ole kehittyneet autohistorian varrella, vaan autot ovat edelleen raakileita. Sehän on täyttä puppua, kuten Taycan osoittaa.

Korostettakoon vielä, että sekä P1 ja Taycan ovat siis molemmat täyssähköautoja. CO2-päästöjä ei synny tien päällä grammaakaan, mikä on syytä myös muistaa. Autovalmistuksen ja energiantuotannon päästöt ovat sitten omat tarinansa, niin polttomoottori- kuin sähköautoissakin.

Taycan 4S täydentää tuoretta Taycan-valikoimaa perustason mallina. Siinä on vakiona yksikerroksinen, kokonaiskapasiteetiltaan 79,2 kWh:n akku.

Lisävarusteena on saatavissa kaksikerroksinen akku, jonka kokonaiskapasiteetti on 93,4 kWh. Tälle akulle kertyy lisähintaa liki seitsemän tuhatta euroa. Eikä hankintahintaa voi Porschen tapauksessa olla huomioimatta: Taycanin lähtöhinta on pyöreästi 114 000 euroa. Se ei kuitenkaan ole tässä suorituskyky- ja laatuviiteryhmässä mitenkään erityisen paljon. Huomionarvoisempaa on, että autoveroa maksetaan vain kolmisen tonnia.

Taycan 4S ohjautuu täsmällisen herkästi ja reagoivasti.

Taycan 4S:ssä on vakiona osittainen nahkaverhoilu sekä kahdeksaan suuntaan sähköisesti säädettävät etuistuimet. Kuljettajan paikalla on helppo viihtyä, kunhan autoon on päässyt sisälle.

Kaareva, 16,8-tuumainen digimittaristo on vakiovaruste.

Kojelaudan keskelle on sijoitettu tietoviihdejärjestelmän 10,9-tuumainen näyttö.

Porsche-asiakkaat ovat tottuneet maksamaan autoistaan kuusinumeroisia summia. Käytettyinä Porschet ovat laadultaan varsin kestäviä, joten myöhemmät omistajat pääsevät myös nauttimaan näiden laatutuotteiden ominaisuuksista edullisemmin. Esimerkiksi Porschen suositun Cayenne-mallin ensimmäisen sukupolven yksilöiden hinnat ovat vajonnet alimmillaan jo kymppitonnin tuntumaan, eikä silloin puhuta vielä mistään loppuun ajetuista pommeista.

Taycanin kyky nopeaan lataukseen tekee jossittelun pitkien matkojen taittamisen vaikeudesta osittain turhiksi. Kapasiteetiltaan suuremman akun suurin latausteho on peräti 270 kilowattia, joten parhaimmillaan autoon voidaan ladata energiaa 100 kilometrin matkaa varten vain viidessä minuutissa. Tällaisia latausasemia ei Suomessa tosin vielä ole, mutta sehän ei ole auton vika.

Takana on mukavasti tilaa kahdelle normaalimittaiselle aikuiselle.

Tavallisella 50 kW:n latausasemalla lataustahdiksi osoittautui koeajon aikana puoli tuntia per 100 kilometriä. Hidaslataus kotona sujuu tavallisen wallboxin avulla yön yli yhdeksässä tunnissa, vaikka akku olisi päässyt lähes tyhjäksi.

Ajo-ominaisuuksista on vaikea olla kirjoittamatta ylistäviä huomioita. Suorituskyky, ajettavuus, ohjaustuntuma, jarrut ja jousitus ovat kaikki ehtaa, supersporttista Porschea. Vakiovarusteena tuleva ilmajousitus mahdollistaa mukavuudeltaan eritasoiset jousitusasetukset, joten autolla voi taittaa matkaa myös mukavasti.

Koeajoauton massiiviset, peräti 21 tuumaa korkeat pyörät antavat kuulua itsestään, mutta rengasmelu ei silti kasva edes moottoritienopeuksissa häiritsevälle tasolle. Vakiona autossa on 19-tuumaiset vanteet.

Taycan 4S vastaa vauhtipedaalin nopeaan painallukseen viiveettä, eikä kiihtyvyys todellakaan jätä kylmäksi. Paikaltaan kiihdytettäessä voi hauskuuttaa matkustajia rykäisyllä, joka nyrjäyttää väkisinkin suupielet hymyyn – ja 4S on siis Taycanin miedoin versio.

Taycanissa on latausyhteet molemmin puolin autoa. Vajaan 700 euron lisähinnalla saa sähköisesti toimivat latausluukut.

Vakuuttavin ominaisuus autossa on kuitenkin sen kyky todella nopeisiin suunnanmuutoksiin – harva toinen yli kaksitonninen, neliovinen ja viisimetrinen auto on näin näppärän täsmällinen ajettava, jos yksikään. Taycanin alustan ja ohjauksen säädöt ovat todellakin osuneet nappiin.

Takatavaratila on 407-litrainen, mutta lastausaukko jää pienehköksi.

Autohistorian ympyrä alkaa sulkeutua nyt nopeaan tahtiin. Audi e-Tron, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQC 400, Porsche Taycan ja Teslan monet mallit ovat esimerkkejä hyvin suunnitelluista premium-sähköautoista.

Edullisempia sähkökansanmalleja tarjoavat jo lukuisat muut valmistajat. Miksi? Polttomoottoriautoilla ei yksinkertaisesti saavuteta nykyisiä ilmastotavoitteita, joihin Suomikin on sitoutunut. Kohtelevatko tavoitteet suomalaisautoilijoita tasavertaisesti, on sitten toinen asia. Porschella ainakin ollaan valmiita autoilun sähköistymiseen – vielä 122 vuoden jälkeenkin.