Vuosikymmenen matkaa tehnyt Volvo XC60 koeajossa: Haluttu auto tietyin edellytyksin – ikä ei ole syönyt mukavuutta

Volvo XC60 on vielä 150 000–175 000 kilometriä ajettunakin hyvää kauppatavaraa.

Näin on, vaikka se olisi etuvetoinenkin. Enemmän kuin vetotapa, ratkaisevaa on se, onko autossa manuaali- vai automaattivaihteet.

Koeajoon löytyi nelivetoinen Volvo XC60 AWD D5 2.4-litraisella ja viisisylinterisellä dieselmoottorilla.

Bensaversioita on liikkeellä vaihtoautomarkkinoilla todella vähän, kun Volvo on myynyt 85 prosenttia uusista autoistaan dieseleinä.

Käytetyn XC60:n ostaja haluaa autonsa ehdottomasti automaattivaihteisena – 200 000 kilometriä ajettunakin.

– Meillä ei yleisesti ottaen ole juurikaan myynnissä yli 200 000 kilometriä ajettuja autoja. En tiedä, missä diesel-Volvolla tulee se kriittinen raja vastaan. Käytännössä 200 000 kilometriä ja sitä enemmän ajetut myydään kauppiaskanavaa pitkin, ja siellähän kaikki menee kaupaksi, kun vain hinta on kohdallaan, sanoo myyntipäällikkö Mika Mäkelä Tampereen Autokeskuksesta.

Automaatti nelivetoa tärkeämpi

XC60 halutaan ensisijaisesti nelivetoisena, mutta Mäkelän mukaan hiukan halvemmalla se menee hyvin kaupaksi etuvetoisenakin.

– Sanoisin, että 150 000 kilometriä ajetun ja iäkkäämmän etuvetoisen XC60:n hinnan pitää olla 2 000 euroa vähemmän kuin nelivetoisen. Kalliimmissa ja uudemmissa ero on tietysti vielä enemmän. Vetotapaa enemmän käytetyn XC60:n myymistä hidastaa manuaalivaihteisto. XC60 halutaan ehdottomasti automaattina. Isot autot halutaan pääsääntöisesti automaattivaihteilla, Mäkelä sanoo.

XC60:lle tehtiin pieni facelift kesällä 2013. Selvimmin sen huomaa siitä, että ajovaloumpioiden ja keulamaskin välistä poistuivat pienet pystylyhdyt. Näin ”grillistäkin” tuli leveämpi.

– Varsinkin Volvon hakijat kyllä tunnistavat tämän faceliftin, ja he ovat valmiita uudistuneesta mallista myös maksamaan enemmän, vaikka vieressä olisi samana vuonna ensirekisteröity vanhempi malli vastaavalla ajomäärällä, Mäkelä sanoo.

Haluttu käytettynä. Varsinkin jos vetäviä pyöriä on neljä, mutteivät ostajat kavahda etuvetoakaan.

Koeajossa oli Volvo XC60 D5 Momentum vuosimallia 2010. Uutuusmalli XC60 tuli markkinoille vuonna 2008. Se oli 20 senttimetriä lyhyempi kuin Volvon isompi maasturi XC90 tai V70 -farmari.

Omassa keskikokoisten maasturien sarjassa se on kuitenkin hieman samanikäisiä kilpailijoitaan pidempi. Takaistuimella pääntilaa on runsaasti ja myös keskitunnelin puuttuminen on hyvä juttu.

Polvitilaa on kuitenkin selvästi vähemmän kuin V70 -farmarissa. XC60:kin sitä on sinänsä riittävästi, mutta pidempien matkustajien polvet osuvat kuitenkin melko lähelle etuistuinten selkänojaa. Muuten istuin takana on melko mukava.

Vuodet eivät ole syöneet mukavuutta.

Tämänikäisissä XC60-malleissa on pääsääntöisesti 2,4 -litrainen dieselmoottori. Koeajetussa diesel XC60:ssa se on viisisylinterinen, josta tehoa irtoaa 205 hevosvoimaa.

Tänä päivänä tämä moottori ei enää ole sitä tuoreinta dieseltekniikkaa, mutta tarjoaa kuitenkin riittävän suorituskyvyn. Kuusilovinen automaattilaatikko vaihtaa sinänsä oikein mukavasta, mutta tuppaa hiukan viivyttelemään vedon kytkeytymistä vapaalla rullaamisen jälkeen.

XC60:n ajo-ominaisuudet ovat tämän päivän mittapuullakin katsottuna edelleen oivat. Auto etenee vakaasti ja korkeasta korimallista huolimatta se käyttäytyy kaarteissakin sivistyneesti ja kallistelematta.

Ohjaustuntuma on vähän turhan kevyt ja tunnoton. Jousitus sen sijaan on jämäkkyydestä huolimatta mukava.

Vankka kori eristää melut

Eniten ilahduttaa vanhankin katumaasturi-Volvon äänettömyys. Rengasmelu on eristetty hyvin, eikä auto muutu äänekkääksi karkeillakaan tienpinnoilla.

Hallitseva ja hiukan karkea ääni tulee viisipyttyisestä dieselmoottorista, mutta omia korviani sekään ei häiritse, vaan tuo päinvastoin mieleen jopa rakkaita muistoja. Moottorin soundit muistuttavat ajasta, kun isäukko vuonna 1981 osti juuri markkinoille tulleen Volvo 244 -mallin 6-sylinterisellä dieselmoottorilla.

Samanikäisiin kilpailijoihin nähden koeajettu XC60 on pitkä.

Olihan omalla vaimollakin vuosia Volvo S40 D5 vuosimallia 2008: sen keulalla siis jyskytti sama 5-sylinterinen dieselpannu kuin koeajetussa XC60:ssä. Se hörisi mukavan pakottomasti ja maantienopeuksilla sillä pääsi ihan kohtuulukemiinkin. Tosin kaupunkiajossa se tuntui kukkarossa varsin säälimättömältä.

Vaan eipä kai tätä vuosikymmenen vanhaa nelivetoista Volvo XC60 D5:tä kukaan ostakaan säästöhaaveet silmissä kiiltäen. Maavara ja neliveto antavat XC60:lle jonkin verran maasto-ominaisuuksia, vaikka oikeille maastureille tyypilliset ominaisuudet puuttuvatkin, XC60 on tehty ensisijaisesti kadulle. Maastoon sillä mennään harvemmin.

Eiköhän tämäkin XC60 D5 AWD mene eteenpäin vaikkapa vetoautoksi asuntovaunulle tai veneelle; 2,4-litraisen D5:n voima riittää hyvin painavan XC60:kin kuljettamiseen. Ikä ei ole syönyt yhtään sen mukavuutta.

XC60-arvio on julkaistu yhteistyössä Kaasujalan kanssa.

