ID.3 on Golfin pituinen auto. Ajoakun kapasiteetti on 58 kilowattituntia. Toimintamatka on enimmillään 420 kilometriä. Luvassa on myöhemmin 45 kWh:n ja 77 kWh:n akuilla varustetut versiot. Varustelu on lähtötasolta alkaen runsas.