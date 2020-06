Mitä mahtoi tapahtua uuden auton sisälokasuojille? Auto oli ollut liikenteessä vain puoli vuotta, kun omistaja havaitsi sisälokasuojien halkeamat.

Kuluttajariitalautakunta sai ratkaistavaksi ostajan ja myyjäliikkeen välisen riidan Renault Clion vioista. Riidan syynä oli sisälokasuojien vaihto takuun aikana.

Omistaja kertoi huomanneensa renkaanvaihdon yhteydessä sisälokasuojien vauriot. Hänen mukaansa auto oli ollut aivan normaalissa ajossa. Omistajan näkemys oli, että viat kuuluvat auton takuuseen.

Muitakin vaurioita omistaja löysi. Taka-akselin suojamuovi oli haljennut ja siitä puuttui paloja. Lisäksi etusisälokasuojat olivat molemmilta puolin halki. Pakoputken suojapeltikin oli mennyt mutkalle.

Omistaja toimitti myyjäliikkeelle kuitin vikojen korjaamisesta ja ihmetteli vaurioita. Autolla oli ajettu noin 7 000 kilometriä. Omistaja vaati myyjäliikkeeltä noin 1 350 euron hyvitystä tai vikojen korjaamista.

Myyjäliike kiisti omistajan vaatimukset. Liike arvioi, että vauriot johtuivat jostain ulkoisesta syystä eivätkä ne kuuluneet takuun piiriin, vaikka takuu oli edelleen voimassa.

Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen on vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, kun kauppa on tehty. Jos tavara poikkeaa sovitusta, niin siinä on silloin virhe.

Jos myyjä on antanut tuotteelle takuun määrättyyn aikaan saakka ja jos tuote sinä aikana huonontuu, on tuotteessa virhe.

Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saa näytetyksi, että tuote on huonontunut esimerkiksi vääränlaisesta käsittelystä tai tapaturmasta.

Myyjäliikkeen antaman selvityksen lopputulos oli, että Renault Clio ottanut iskuja vastaan, minkä seurauksena lokasuojien suojamuovit olivat haljenneet ja pakoputken suojapelti mennyt mutkalle. Mitä oikeasti oli tapahtunut, jäi selvittämättä.

Kuluttajariitalautakunnan mielestä myyjäliikkeen selvitys oli uskottava ja auto oli vaurioitunut joko virheellisestä käytöstä tai tapaturmasta.

Kun myyjälle ei syntynyt virhevastuuta ei auton omistajalle lautakunta suosittanut hyvitystäkään.

Lautakunta oli yksimielinen ratkaisussaan, jonka se antoi joulukuussa.