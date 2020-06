Kokoomuksessa halua torpata ruuhkamaksun nimellä kulkeva hallituksen ajoveroprojekti – ”Pukki on pistetty kaalimaan vartijaksi”

Kokoomuksen Heikki Vestman ei hyväksy erityisesti autoilevia kehyskuntalaisia kurittavia ruuhkamaksuja. Vastaan taisteleminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä maksut mahdollistavan lain valmistelu on jo päätetty aloittaa.

Sanna Marinin (sd) hallituksen Helsingin ja Tampereen seuduille tarjoamiin maankäytön, asumisen ja liikenteen ns. MAL-sopimuksiin ruuhkamaksu on kirjattu vuosille 2020-2031.

– Tämä tarkoittaa hallitukselta edelleen kylmää kyytiä ahkerille autoistaan riippuvaisille työntekijöille ja yrittäjille, kritisoi oppositiopuolue kokoomusta edustava kansanedustaja Heikki Vestman.

Erityisen käärmeissään Vestman on siitä, että Helsingin seudun ruuhkamaksusopimukseen on kirjattu, että projekti toteutetaan yhteistyössä HSL:n eli alueen joukkoliikenteestä vastaavan kuntayhtymän kanssa.

HSL:n järjestelmään kuuluvat muun muassa Helsingin seudun bussit, metrot, raitiotiet, lähijunat, kaupunkipyörät sekä osa osa julkisesta vesiliikenteestä.

– Järjetöntä. HSL on jo esittänyt oman mallinsa, jossa kustannukset ovat 130 euroa kuukaudessa uusmaalaiselle autoilijalle. Ruuhkamaksua pidä hyväksyä.

Vestmanin mukaan HSL:n kaksoisrooli ruuhkamaksujen valmistelijana ja niistä hyötyvänä tulisikin pikaisesti purkaa.

– Nyt liikennesuunnittelusta vastaava viranomainen HSL tarjoaa omaa yksityisautoilun kanssa kilpailevaa tuotettaan joukkoliikennettä kuluttajamarkkinoilla.

Vestmanin mukaan ruuhkamaksuprojektissa on kyse jopa suoranaisesta ideologisesta autovihasta:

– Pukki on pistetty kaalimaan vartijaksi. Liikennesuunnittelussa autoiluun suhtaudutaan vihamielisesti. Näyttäisi, että HSL pyrkii kaikin keinoin estämään autoilua ja vähentämään sen houkuttelevuutta. Ei tällaista pidä liikennesuunnitteluviranomaiselta hyväksyä, sanoo Vestman.

Vestman käyttää todisteena MAL-sopimuksia, joissa mainitaan erikseen siitä, kuinka ”kestävien kulkumuotojen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon parannetaan”.

– Autovastainen ideologia paistaa jo kilometrien päähän. Tässä demonisoidaan valheellisesti ja perusteettomasti yksittäinen kulkumuoto kestämättömäksi. Yksityisautoilu on monissa tilanteissa paras, järkevin, kustannustehokas ja täysin kestävä liikkumismuoto.

Vestman huomauttaa, että autoilun houkuttelevuutta tulisi kestävyyden nimissä lisätä, ei vähentää.

– Koronatilannekin on sen osoittanut, että yksityisautoilu on luotettava ja turvallinen tapa liikkua. Kun bussit rullaavat tyhjinä ympäriinsä, niin autot pitävät Suomen liikkeessä. Suomi tarvitsee enemmän yksityisautoilua, ei vähemmän. Se on kestävää ja järkevää.

IS ei tavoittanut HSL:n edustajaa kommentoimaan Vestmanin mielipiteitä. Se on kuitenkin selvää, että ruuhkamaksut ovat yksi mahdollinen keino hallituksen huomattavan kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.