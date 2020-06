Neliveto tarjouksessa, eli koeajossa päivitetty Subaru XV kevythybridinä – näin paljon paloi bensiiniä

Subaru XV:n uuden kevythybridimallin lanseerausta vauhditetaan nyt tuntuvalla hinnanalennuskampanjalla.

Subarun Uudistuneen XV-nelivetospesialistin piti esittäytyä suomalaisille huhtikuussa, mutta koronapandemian vuoksi Imprezan maasturimaisemman sisarmallin myynnin aloitus jäi suunniteltua vaisummaksi.

XV:n myynnin vauhdittamiseksi aloitettua 5 000 euron alennuskampanjaa onkin nyt jatkettu heinäkuun loppuun. Alennus koskee kaikkia kolmea XV-varustemallia, joiden lähtöhinnat ovat nyt 35 966 (Active), 37 162 (Ridge) ja 41 812 euron (koeajettu Summit).

Alennus ei tee XV:stä edelleenkään mitään halpista, mutta rahan vastineeksi saa kuitenkin jatkuvatoimisen nelivedon, monia SUV-malleja selvästi paremmat maastoajo-ominaisuudet sekä asiallisen turvavarustelun ja automaattivaihteiston.

Näyttöjä on kahdessa kerroksessa, mutta suurin osa säädöistä hoidetaan mekaanisilla kytkimillä ja säätimillä.

XV:n merkittävin uudistus liittyy voimalinjaan, sillä meillä myydään vain e-Boxer-lisänimellä varustettua kevythybridiä. E-kirjain viittaa sähkömoottoriin, joka on sijoitettu portaattoman CVT-vaihteiston sisälle. Boxer kertoo, että XV:ssä on vapaastihengittävä 2,0-litrainen bensiinibokseri (150 hv).

Sähkömoottori tuo itselataavaan hybridiin hiukan lisää tehoa sekä vääntöä ja kiihdytyksiin lisää potkua. Kevythybrideillä ei yleensä pysty ajamaan pelkällä sähköllä, mutta XV:ssä sähköajo onnistuu otollisissa olosuhteissa todella kevyellä pintakaasulla taajamanopeuksissa ja pysäköitäessä. XV:tä ei voi pakottaa liikkumaan sähköllä, vaan auto tekee sitä oman mielensä mukaan. Tämä ”mieli” voi iskeä myös maantieajossa, ja auto rullaa bokseri sammutettuna – mutta vain satoja metrejä.

Vaikka pakoputkea ei näy, niin kulmikaspiirteinen XV on polttomoottorimalli.

Subarut ovat tunnetusti persoja polttoaineelle, eikä mittaristossa näkyvä sähköajolla säästynyt olematon desilitramäärä lämmitä mieltä. Koeajon keskikulutus oli yli 9 l/100 km, mikä on nykymittapuun mukaan varsin paljon – ja sitä on myös e-Boxerin WLTP-lukema 7,9 l/100 km.

Kulutusta lisää varmasti osaltaan se, että CVT-vaihteisto huudattaa moottoria maantieajossa turhan korkeilla kierroksilla. Vaihteistossa on seitsemän virtuaalista pykälää, mutta moottoritiellä käytössä on usein viitonen tai kuutonen. CVT:tä kannattaisikin käyttää manuaalisesti. Vaikka matalahko huippuvääntö onkin käytössä vasta käyntinopeudella 4 000 r/min, tasainen maantieajo luonnistuu silti ylimmälläkin virtuaalivaihteella.

Ajettavuudeltaan XV on hyvää keskitasoa, taajamapyörittelyssä tai maantiellä mikään ominaisuus ei nouse esiin hyvässä tai pahassa. Auton äänimaailmaa ei sen sijaan voi kehua. Korkeahko melutaso ei johdu niinkään moottorista tai korkeista kierroksista, vaan kyse on jonkinlaisesta yleiskohelluksesta.

Ajoakku on taka-akselin päällä, joten tavaratilassa ei ole korkeussäädettävää pohjaa.

Bokserin lisäksi Subarun tavaramerkkeihin kuuluu jatkuvatoiminen neliveto, ja 22 sentin maavaran omaavalla XV:llä uskaltaa mennä jopa tieurien ulkopuolelle. Vakiona oleva X-Mode-maastoajojärjestelmä sisältää alamäkihidastimen, ja järjestelmä kontrolloi muun muassa nelivedon voimanjakoa ja jyrkissä nousuissa kaasu- ja jarrupolkimien sekä vaihteiston käyttöä.

Sähkösäätöiset etuistuimet antavat hyvän sivuttaistuen, mutta pääntuen säätö ihmetyttää: tuki taittuu eteen jopa lähes 90 asteen kulmaan, mutta normaalimittainen kaipaa siihen pientä säätövaraa taaksepäin.

Takana on hyvin tilaa korkeus- ja pituussuunnassa, mutta aikaihminen joutuu istumaan polvet hiukan pystyssä ilman reisitukea. Penkki on hyvä kahdelle, eikä istuimen muotoilu suosi kolmea aikuismatkustajaa. Kevythybridissä ei ole korkeussäädettävää tavaratilan pohjalevyä, sillä ajoakku on sijoitettu kontin pohjalle.