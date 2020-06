Uusi tieliikennelaki toi muutoksen myös alkoholisääntöön

Alkoholin palaminen elimistöstä on yksilöllistä ja välillä jopa yllättävän hidasta. Oman ajokunnon voi luotettavasti varmistaa laadukkaalla alkotesterillä tai varmistamalla, että nautitun alkoholin tai muun päihteen tai päihdyttävän lääkkeen käyttämisestä on kulunut varmuudella riittävästi aikaa.

Kesäkuun alussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki toi mukanaan monia uudistuksia teillä liikkujille.

Yksi oleellisista muutoksista on, että poliisilla on jatkossa mahdollisuus keskeyttää alle 0,5 promillea puhaltaneiden kuljettajien matkanteko.

Näin siitäkin huolimatta, ettei kuljettaja ole syyllistynyt alkoholinkäytössään sinänsä minkäänlaiseen rikokseen.

Kansalaiselle uudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli ajoneuvon kuljettaja puhaltaa alle rattijuopumuksen rajan, mutta on hän on kuitenkin nauttinut alkoholia ja vaikuttaa liian päihtyneeltä jatkamaan matkaa – on poliisilla oikeus estää ajon jatkuminen.

Tällöin kuljettajan tulee toimia poliisin ohjeiden mukaan eli esimerkiksi odottaa tien sivussa, kunnes alkoholi on kokonaan haihtunut elimistöstä.

Jos käskyä ei tottele, voi syyllistyä rangaistavaksi määriteltyyn niskoitteluun.

Sanatarkasti uusi ”Ajon estäminen päihtymyksen vuoksi” -niminen pykälä kuuluu nyt näin:

”Jos nautitun alkoholin toteamiseksi tehtävässä kokeessa moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettajan havaitaan nauttineen alkoholia, mutta kokeen tuloksen perusteella ei ole todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen rattijuopumukseen, ja päihtymys selvästi vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn, poliisimies, rajavartiomies ja tullimies voivat kieltää ja tarvittaessa estää häntä kuljettamasta moottorikäyttöistä ajoneuvoa tai raitiovaunua, kunnes hänen elimistössään ei enää ole havaittavaa määrää alkoholia.”