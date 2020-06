Jos metsään haluat mennä nyt… IS:n koeajossa maasturikorisen Suomi-Mersun tuorein versio

Mercedes-Benz GLC:hen saa noin tonnilla offroad -varustepaketin, jonka myötä maastokyvykkyys paranee. Katuauton rengastus luo silti rajoitteensa etenemiseen. Malliuudistus on tuonut autoon uudenlaiset etu- ja takapuskurit.

Suomessakin valmistettava Mercedes-Benz GLC aikuistui. Hiekkatiellä hienosta autosta paljastuu kuitenkin ikävä puute.

Suomalaisesta työstä ja sen jäljestä on syytä olla ylpeä, etenkin silloin, kun kannukset on aidosti ansaittu. Sellaisia ovat muun muassa Mersun uudet faceliftatut GLC:t jotka ovat edelleen laadukkaita menopelejä.

Otimme autosta koeajoon saksalaismerkin vankkaa perusosaamista edustavan perusdieselmallin 220d. Muuta ei voimalinjasta tarvitsekaan sitten valita, sillä GLC on aina sekä automaattivaihteinen että nelivetoinen. Lisäksi koeajoyksilöön oli valittu muun muassa vajaan tuhannen euron arvoinen offroad -paketti. Alimmillaan auton hinnat alkavat reilusta 57000 eurosta, ja koeajoyksilönkin perushinta jäi alle 60000 euron.

Tiloiltaan uudistunut GLC on kunnon kokoinen. Sisällä mahtuvat ongelmitta istumaan noin 190-senttiset, mittasuhteiltaan normaalivartaloiset henkilöt, myös peräkkäisillä istuimilla. Varsinkin auton etuistuimilla on mukavan väljää kaikissa suunnissa. Tavaratila on selkeän mallinen, helposti käytettävissä ja kookas.

Ohjaamo on rauhallisen konservatiivinen ja oikein toimiva. Kelluva keskinäyttö jakaa mielipiteitä.

GLC:n aikuistunutta yleisolemusta alleviivaa auton jousitus, joka on jämäkkä, mutta mukavuuspainotteinen. Auto ei kallistele liiaksi tiukoissakaan mutkissa. Aivan ongelmaton auton jousitussäätö ei silti ole; suomalaisteiden peruspatit ylittyvät siististi, mutta isommat kuopat ja patit tärähtävät ajoittain ikävästi läpi.

Hiekkapätkien nimismiehenkiharoista GLC ei pidä lainkaan, vaan jousitus alkaa täristää. Tasaisemmilla alustoilla auto etenee sen sijaan miellyttävän siististi.

Stabiilin rauhallisessa ohjaustuntumassa on toisaalta miellyttävä vaste, ja palautus toimii ponnekkaan ripeästi myös pienissä nopeuksissa. Mutkissa auton käsittely tuntuu johdonmukaisen neutraalilta, moottoritiellä mennään eleettömän vakaasti ilman lisääntynyttä ohjailutarvetta. Kaksilitrainen diesel vie autoa ponnekkaasti eteenpäin, ja vetohommiinkin auto sopii: ylimmillään jarrullisen vaunu paino saa olla 2500 kiloa. Dieselin taloudellisuus tulee vaivattoman oloisessa liikkumisessa ikään kuin kaupan päälle.

No, aivan pyhällä hengellä ei tämäkään nelivetoinen, raskaahko auto silti liiku. Käytännön kulutus nousi koeajolla 6,6 litraan sadalla, kun keskinopeus oli sekalaisen ajon 41 km/h.

Takaistuimella on kohtuullisen mukavasti tilaa. Perusverhoilu on tekonahkaa.

Koeajoyksilön lukuisista lisävarusteista offroad-paketti tuo mukanaan korotetun maavaran alustan, alamäkihidastimen, muovisen alleajosuojan, offroad-valotoiminnon led-ajovalojen yhteydessä sekä kaksi maastoajo-ohjelmaa. Näillä eväin autolla uskaltaa jo lähteä hieman tavallista mäkisempäänkin maastoon, ja kivisiin paikkoihin sopii parhaiten offroad+ -ohjelma. Sillä saadaan aikaiseksi aktiivista tasauspyörästölukkoa muistuttava ominaisuus jarruttamalla yksittäisiä pyöriä. Tässä muodossa GLC yllättääkin kypsillä maasto-ominaisuuksillaan, tietenkin katurenkaiden asettamissa rajoissa.

Alamäkihidastin toimi testatessa jyrkissä laskuissa hyvin, pitäen nopeuden vakaasti 6 km/h nopeudessa automaattisesti. Ominaisuuksiinsa nähden maastopaketti onkin kokonaisuutena maltillisesti hinnoiteltu, mitä ei puolestaan kaikista muista lisävarusteista tämän auton kohdalla voi sanoa. Esimerkiksi perusverhoilu on tekonahkaa, ja aidosta nahkaverhoilusta pitää maksaa muutama tuhat euroa vielä tukevan perushinnan päälle.

Tavaratila on kokoluokassa kohtuullisen kookas sekä selkeän muotoinen.

Siihen nähden auton uudet pistokehybridiversiot – joko bensiini- tai dieselhybridinä – ovat suorastaan houkuttavan lähelle hinnallisesti asemoituva, sillä autoveroa maksetaan ladattavassa dieselhybridissä noin 8000 euroa vähemmän.