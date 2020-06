Osa liikenteen suuresta verouudistuksista on Sitran näkemyksen mukaan tehtävä vähitellen, sillä kansalaisten vastustus on muutoin todennäköisesti liian suurta. Hivuttaen tehty uudistus on koettavissa helpommin hyväksyttävän tasoisesti reiluna, oikeudenmukaisena ja tarpeellisena.