Muuttunut tieliikennelaki siirtää entistäkin enemmän vastuuta auton käyttäjälle – ”Julkisuudessa nähty puhe kaipaa täsmennystä”

Viime maanantaina voimaan astunut uusi tieliikennelaki vaikuttaa myös siihen, miten auton kesä- ja talvirenkaat on vaihdettava.

Kesäkuun alussa muuttunut tieliikennelaki kasvatti tienkäyttäjien ennakointivelvollisuutta ja omaa vastuuta. Se näkyy muun muassa rengaspykälissä.

Uuden tieliikennelain henkenä on korostaa aiempaa lakia tuntuvasti enemmän tienkäyttäjien omaa vastuuta. Nyt autoilijan on pidettävä entistä tarkemmin esimerkiksi huoli siitä, että hän ajaa aina keliin sopivilla renkailla.

– Renkaiden kuntoon liittyvät turvallisuusvaatimukset pysyivät ennallaan, mikä on erittäin hyvä asia. Samalla vastuu oikeanlaisilla renkailla ajamisesta siirtyi yhä vahvemmin autoilijalle, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora kertoo muuttuneesta tilanteesta.

Aikaisemmin talvirenkaat oli vaihdettava autoon viimeistään joulukuun alussa ja pois aikaisintaan helmikuun lopussa. Uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, kun keli- tai sääolosuhteet sitä edellyttävät.

Teoriassa talvikuukausina voi siis ajaa kesärenkaillakin.

– Julkisuudessa nähty puhe talvirenkaiden käyttövelvollisuuden poistumisesta kaipaa täsmennystä. Itse asiassa talvirengasaika pitenee vanhasta. Edelleen ajatuksena on, että ajetaan keliin sopivilla renkailla, jotka ovat nyt kesällä kesä- ja talvella talvirenkaat.

Ennakointivelvollisuus vahvistuu: omat renkaat on tunnettava

Rengasmääräysten ohessa uusi tieliikennelaki toi muun muassa uusia liikennemerkkejä katujen varsille. Pääperiaatteita uudessa laissa on merkkien ja säädösten selkeys, sekä tiellä liikkujan aiempaa suurempi ennakointivelvollisuus.

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

– Silmät on pidettävä auki. Renkaiden puolella ajatus merkitsee sitä, että autoilijan on pidettävä renkaistaan huoli, seurattava niiden kuntoa ja varmistettava itse tai ammattimaisen rengasliikkeen avulla, että niillä on turvallista ajaa.

Vastuu autosta ja oikeista renkaista on aina kuljettajalla

Rengasalan näkökulmasta uusi laki astui voimaan, kun talvirenkaat laitettiin jo hyvän aikaa sitten hyllyyn odottamaan seuraavaa talvea.

– Syksyllä nähdään, miten laki vaikuttaa. Todennäköisesti valtaosa ihmisistä vaihtaa renkaansa vanhojen rutiinien mukaan.

Lain ohjeistama aika marraskuusta maaliskuuhun on hyvä perusohje oikealle rengastukselle myös jatkossa. Samalla kalenteriin katsomisen sijaan on yhä tarkemmin kyettävä itse arvioimaan, edellyttääkö säätila talvirenkaiden käyttöä.

– Vastuu keliin sopivista renkaista kuuluu aina kuljettajalle, ei auton omistajalle. Tämä on hyvä huomata etenkin tilanteissa, joissa lainataan tai vuokrataan autoa.