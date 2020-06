Ilta-Sanomien koeajossa suositun Kia Ceedin uusi töpselimalli – tätä kaikkea se tarjoaa

Koeajo: Kia Ceed SW Plug-In Hybrid on lataushybridiaallon tulokkaita.

Elämä on kompromisseja. Harva meistä saa kaikkea haluamaansa, joten aina jostain on tingittävä. Tämä arkinen totuus pätee erityisen hyvin uutta autoa ostettaessa, kun punninnan keskiössä ovat hankintahinta, käytännöllisyys, ajamisen talous ja kestävyys. Viimemainitussa Kia on jo vuosia ylpeillyt poikkeuksellisen pitkällä, seitsemän vuoden takuullaan.

Pitkä takuu ei ole automaattisesti tae kestävyydestä, mutta erityisen harmillisia tyyppivikojakaan ei ole Kian malleissa 2010-luvulla juurikaan noussut esiin.

Eco-tilan lisäksi autossa on Sport-ajotila, joka tuo kulkuun hieman lisää puhdin tunnetta. Kiihtyvyys ei silti päätä huimaa.

Monet ovatkin Kian ostoa koronakeväässä rämpineessä autokaupassa harkinneet, sillä se oli toukokuussa jo Suomen kolmanneksi rekisteröidyin automerkki – heti Toyotan ja Volkswagenin jälkeen. Nouseva kiinnostus merkkiä kohtaan on ollut koko kuluvan vuoden ajan sama, joten näyttäisi, että suomalaiset ovat nyt toden teolla löytäneet Kian omakseen.

Kialla kuljetaan juuri nyt siis kovassa myötätuulessa, ja ladattavat hybridit kuuluvat osana menestyksen henkäyksiin. Tuoreella Ceed SW Plug-In Hybridillä eli Ceedin pistokefarmariversiolla on hyvin paljon yhteistä aiemmin tänä keväänä koeajamaamme Kian crossoverin, Xceed pistokehybrdin kanssa. Voimalinja on täsmälleen sama, ja koska autojen muissakin komponenteissa on paljon samaa, ovat myös kehut ja moitteet paljolti yhteneväiset.

Saman teho- ja varustetasoluokan bensiinimoottorinen perus-farkku-Ceed maksaa Suomessa hieman vajaat 27000 euroa, joten pistokehybridiversiolle kertyy lisähintaa noin 8500 euroa. Aivan täsmälleen eivät tällaiset verrokit ole voimalinjaa lukuun ottamatta toisiaan vastaavat, mutta melko lähelle päästään. Esiin nouseekin eittämättä kysymys, onko lataushybridin lisähinnalle tarpeeksi katetta?

Ceed SW tarjoaa kuljettajalle luontevan ajoasennon. Ohjauspyörän säädöt ovat onneksi nykyisin useimmissa Kia-malleissa tarpeeksi laajat molempiin suuntiin.

On ja ei. Farkku-Ceedin pistokeversio on tehty sen perusmalliin pohjautuen, eikä alusta alkaen omana mallinaan suunniteltuna. Niinpä jostain on täytynyt tinkiä.

Selkein moite on tässäkin autossa pistokehybridin vaatiman akuston sijoittelu, joka on toteutettu tavaratilan kustannuksella. Niinpä tavaratila onkin selkeästi, peräti 188 litraa pienempi kuin perus-Ceedissä.

Perusmuodon 437 litran tavaratila on tässä kokoluokassa korkeintaan kohtuullinen. Ja juuri tavaratilahan on farmarissa usein tärkeässä roolissa. Jokaisen autoa harkitsevan kannattaa punnita, riittääkö tavaratila kooltaan itselle.

Kuljettajan ajotavoilla on suuri vaikutus kulutukseen, samoin kuin latausahkeruudella. Kulutushistorian seurannan apuna toimii laajatoiminen ajotietokone.

Toisaalta latausmahdollisuus ja sähköajo tuovat ajoon taloudellisuutta. Jos omat ajot muodostuvat päivittäin noin 1000 kilometrin siivuista Lappiin ja seuraavana päivänä samanlaista kyytiä takaisin, kannattaa ehdottomasti hankkia dieselauto. Mutta jos ei satu kuulua tuohon marginaaliryhmään, vaan ajot jäävät vuodessa yhteensä tyypilliseen alle 20000 kilometriin, on lataushybridissä ideaa – olettaen, että lataus onnistuu kotona. Pistokehybridin idea on usein toistuva lataus, ja sähköllä ajaminenhan on varsinkin kotisähköllä halpaa.

Ceed SW -pistokehybridille ilmoitetaan parhaimmillaan 50 kilometrin sähköajo, luonnollisesti ajotavasta, -nopeudesta ja ulkolämpötilasta riippuen. Koeajolla havaitsimme, että koleassa alkukevään säässä tälläkin Kian pistokeversiolla pääsi sähköllä 100 km/h moottoritieajoa reilun 30 kilometrin verran ennen akun varauksen loppumista.

Aivan tyhjäksi auton akku ei ehdi missään tilanteessa. Kun ajoakun varaustaso laskee lähelle kymmentä prosenttia, käynnistyy bensiinimoottori ja matka jatkuu. Mutta samalla alkaa myös kulutus nousta.

Farkku-Ceedin tavaratila vetää normaalisti 625 litraa, mutta pistokehybriditekniikka madaltaa tilan vain 437-litraiseksi.

Koeajojaksolla kulutus päätyi 5,5 litran lukemaan, kun keskinopeus oli korkeahko 69 km/h. Virallista lukemaa rutkasti korkeampi kulutus ei ole huijaus valmistajan toimesta, vaan todellisuus muodostuu jokaisella käyttäjällä omanlaisekseen. Kulutus olisi voinut olla myös lähellä nollaa litraa, jos kaikki ajot olisi ajettu aina sähköllä.

Jälleen kerran on olennaista ymmärtää, ettei kulutus pomppaa taivaisiin, vaikka ajoakun varaustaso hyytyykin – silloin auto jatkaa tavallisena hybridinä.

Toinen moite liittyy auton latauksen ominaisuuksiin, sillä tätäkään Kian mallia ei voi esilämmittää pelkästään ns. ”roikan päässä”. Kylmillä keleillä auton polttomoottori käynnistyy matkustamon alkulämmittämiseksi, ja taas palaa bensiiniä. Nähtäväksi jää, milloin Kia esittelee pistokehybrideihinsä ilmalämpöpumput, kuten monella muulla merkillä jo on.

Ajo-ominaisuuksiltaan ladattava farkku-Ceed on hyvää perusosaamista, johon ajoakusto ei suurta muutosta tuo. Kiihtyvyys voisi olla ripeämpääkin, mutta vauhtiin päästyä ajaminen on helppoa ja sujuvaa. Ohjaustuntumassa ei ole tavallisessa ajossa moitteen sijaa, ja jousitus on kovan ja pehmeän väliltä – niin, hyvä kompromissi.