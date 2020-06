Suomen huomattavan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita on käytännössä mahdotonta saavuttaa ilman joukkoliikenteen lisäämistä ja yksityisautoilun houkuttelevuuden huomattavaa vähentämistä.

EU:n liikenneministerit keskustelivat eilen liikenteen elpymisestä. Eräs huolenaiheista on nyt kansalaisten pelko siitä, että taudit leviävät nimenomaan joukkoliikenteessä.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Kroatia järjesti epävirallisen liikenneministereiden videokokouksen 4. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

Liikenneministerit keskustelivat kestävästä ja digitaalisesta elpymisestä liikennealalla. Kokouksen agendalla oli myös kansalaisten koronan myötä huonontunut luottamus joukkoliikenteeseen.

Ministeri Harakka kiitti alkuun Euroopan komissiota ehdotuksesta elpymispaketiksi, jonka avulla on tarkoitus vauhdittaa myös vihreää siirtymää ja digitalisaatiota.

Suomi katsoo, että taloudellista elpymistä ja kilpailukyvyn vahvistamista tukisivat erityisesti panostukset vihreään kasvuun, digitalisaatioon sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

– Komissiossa on parhaillaan valmisteilla kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia. Se on keskeinen liikenteen digitalisoitumisen kehityksen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Komissio aikoo antaa myös useita lainsäädäntöehdotuksia, joilla päästövähennyksiä syntyy. Tämä on ilmastoelvytystä parhaimmillaan, toteaa ministeri Harakka.

Ministeri Harakka toi kokouksessa esiin tarpeen luoda strategia, joka parantaa mahdollisuuksia käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita aiempaa enemmän.

– Investointeja vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotantoon tulee kasvattaa ja rakentaa sellainen infrastruktuuri, joka mahdollistaa fossiilittoman yhteiskunnan. On tärkeää, että myös meri- ja lentoliikenteessä lisätään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.

Myös raideliikennepalvelujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä tulee ministerin mukaan lisätä, jotta ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Suomi korostaa datan lisäksi saatavuutta liikenteen digitalisaation kehittämisessä.

– Koronapandemian aikana on korostunut tarve reaaliaikaiselle liikennetiedolle. Datan saatavuutta, hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta tulisi lisätä eri liikennemuotojen välillä, sanoo ministeri Harakka.

Harakka pitää tärkeänä luottamuksen palauttamista julkiseen liikenteeseen.

– Tässä työssä tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Voitaisiinko digitaalisten lippusovellusten kautta jakaa ohjeita turvalliseen matkustamiseen ja välittää tietoa ruuhkatunneista.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka aikookin kutsua joukkoliikenteen toimijoita 8.6.2020 järjestettävään foorumiin, jossa sovitaan keinoista sujuvan ja terveyden kannalta turvallisen matkustamisen takaamiseksi joukkoliikenteessä.

Yhtenäisellä tilannekuvalla ja toimintatavoilla on Harakan mukaan mahdollista vahvistaa ihmisten luottamusta siihen, että joukkoliikenne on edelleen turvallinen matkustustapa.