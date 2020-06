Korona keikautti autokaupan – suomalaisfirma haalii nyt käytettyjä autoja nopealla tahdilla 15 miljoonan euron edestä

Uusien autojen myynti on sakannut rajusti, mutta vastapainoksi käytettyjen autojen kauppa käy nyt Suomessa ennätysvilkkaana.

Yksi Suomen suurimmista autokauppaketjuista eli Jarmo Rinta-Jouppi Oy ilmoittaa nyt investoivansa yhteensä 15 miljoonaa euroa vaihtoautovarastonsa nopeaan täydentämiseen.

Ketjun tavoitteena on ostaa alkukesän aikana jopa tuhat käytettyä autoa lisää myytäväksi, sillä vaihtoautojen kysyntä on ollut huimassa nousussa.

– Uusien ajoneuvojen myynti on tänä vuonna jäämässä koko maassa arviolta noin neljänneksen viime vuodesta. Ensirekisteröinnit olivat huhtikuussa -38,6 prosenttia ja toukokuussa jo hurjat -53,1 prosenttia viime vuoden lukemista. Lukemat ovat ennätyksellisen alhaiset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuluttajat eivät korvaa vanhoja autoja uusilla, vaan vanha auto vaihdetaan usein jo omistuksessa olleeseen. Samalla osa ostaa käytetyn auton ilman vaihtokauppaa. Joten haluttujen käytettyjen henkilöautojen varasto supistuu entisestään samaan aikaan, kun niiden kysyntä nousee. Varastoon investoimalla haluamme varmistaa, että vastaamme entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja täten, poistamme myös kasvun esteet, kertoo J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni.

Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n mukaan sen käytettyjen henkilöautojen kauppa kasvoi kuluneen vuoden huhtikuussa vajaat kymmenen ja toukokuussa jopa 15 prosenttia huolimatta koronavirusepidemian aiheuttamasta globaalista epävakaudesta.

Aiemmin J. Rinta-Jouppi tiedotti, että yrityksen matkailuajoneuvojen kysyntä oli kasvanut miltei 300 prosenttia kuluneen huhtikuun aikana verrattuna vuoden takaisiin lukemiin.

– Näemme, että tällä hetkellä autokaupan puolella voittoja voidaan hakea erityisesti vaihtoautojen puolelta ja siksi sen vahvistaminen on meille juuri nyt todella kriittistä. Autovaraston nopea ja aggressiivinen kasvattaminen vaatii kuitenkin uusien ostojen ohella lisää työtä tekeviä käsipareja itse ostotoiminnan puolelle. Olemme kasvattaneet ostajiemme joukkoa voimakkaasti lähiaikoina ja tarkoitus on palkata lisää ammattitaitoista henkilökuntaa yhä enemmissä määrin vahvistamaan nykyistä osto-organisaatiotamme, ja täten myös kilpailukykyämme, Ala-Hakuni jatkaa.

Jarmo Rinta-Jouppi Oy on yksi Suomen suurimmista autokauppaketjuista. Vuonna 1987 perustetulla ketjulla on yhteensä 15 toimipistettä kymmenellä eri paikkakunnalla. Pääkonttori sijaitsee Seinäjoella. Ketjun vuosimyynti on yli 17 000 ajoneuvoa.