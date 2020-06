Eero, 41, myi viime vuonna 450 autoa – näin hän sen tekee

Eero Veikkola, 41, on työskennellyt Kian parissa seitsemän vuoden ajan.

Eero Veikkola myi viime vuonna yhteensä noin 350 uutta ja 100 käytettyä autoa.

Delta Auto Tampereen automyyjänä työskentelevä Eero Veikkola myi viime vuonna noin 350 uutta Kia-autoa ja satakunta vaihtoautoa päälle.

Vuosi oli Veikkolalle kaikkien aikojen paras. Samalla hän oli eniten uusia Kia-autoja myynyt automyyjä koko Kia-verkostossa.

– Tässä työssä menestyksen salaisuus on asiakkaan kuunteleminen. Myyjän on oltava läsnä asiakaan kanssa. Myynnissä ei ole yksinkertaista kaavaa, mutta jokaisen asiakkaan on tunnettava itsensä tärkeäksi, Veikkola sanoo.

Veikkola painottaa, että asiakas on kohdattava aina ihmisenä taustasta tai asemasta riippumatta.

– Palvelun on oltava tasalaatuista jokaisen asiakkaan kanssa yhteiskuntaluokasta riippumatta. Asiakas on tyytyväinen hyvään peruspalveluun – ylisuorittamista ei tarvita. Mikään ei saa kaupantekotilanteessa kuitenkaan ärsyttää, Veikkola painottaa.

Veikkola, 41, on työskennellyt Kian parissa seitsemän vuoden ajan.

Kaupantekoprosessi on vuosien aikana nopeutunut ja koronakevät on vauhdittanut entisestään kehitystä.

– Asiakkaat pitävät siitä, että heihin ollaan heti yhteydessä. Autoalalla soittoajat tarjousten perään tuppaavat olemaan liian pitkiä. Tarjous on kuitenkin asiakkaalle kaikkein tärkein. Monesti asiakas näkee autonsa vasta luovutuksen yhteydessä ilman, että asiakas ja myyjä edes tapaavat.

Veikkolan mukaan myyjän on oltava myyntiprosessissa enemmän taka-alalla.

– Asiakas tulee ostamaan autoa, ei henkilökohtaista myyntipalvelua. Ei myyjällä ole henkilönä niin merkitystä, kunhan hän on ammattilainen. Ostokipinä lähtee asiakkaalta. Tärkeintä on, että koko ketju toimii asiakkaan vaihtoauton hinnoittelusta lähtien yhtenäisesti.

Veikkola tekee 12-tuntisia työpäiviä. Hän on parhaimpana päivänään myynyt kuusi uutta Kia-autoa.

– Myin tuolloin yhtenä sunnuntaina kaksi autoa kahteen perheeseen. Kun tuohon pöydän toiselle puolelle istuu rauhallinen asiakas, kaupanteko on helppoa ja mukavaa, sanoo Veikkola.