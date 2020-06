Koronavirusepidemia on kevään aikana hyydyttänyt uusien autojen tilauksia, joten rekisteröintien ennakoidaan jäävän myös lähikuukausina selvästi viime vuoden lukemista.

Kevään ensirekisteröintien määrä jatkoi toukokuussa laskuaan, joka alkoi maaliskuussa ja on syvenemässä kesää kohti siirryttäessä.

Toukokuussa rekisteröitiin 5 110 uutta henkilöautoa, joka on 53,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa. Uusia henkilöautoja on vuoden alusta laskien rekisteröity 39 362, joka on 20,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna toukokuun loppuun mennessä.

– Uusien autojen kauppa käy edelleen hyvin hitaasti, mutta käytettyjen henkilöautojen kauppa alkaa jo hieman tasaantua huhtikuun yli 18 prosentin pudotuksesta, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Käytettyjä henkilöautoja myytiin toukokuussa 53 565, joka on 3,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin toukokuussa 912 kappaletta. Määrä on 31,3 prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tänä vuonna on ensirekisteröity 5 395 pakettiautoa, mikä on 18,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna toukokuun loppuun mennessä.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin toukokuussa 257, joka on 39,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Alkuvuoden aikana on ensirekisteröity 1 532 kuorma-autoa, joka on 13,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 1 076, mikä on 15,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja alkuvuonna ensirekisteröity 106, joka on 13,1 prosenttia viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 350, joka on 6,2 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Linja-autoja on toukokuun loppuun mennessä ensirekisteröity 101. Määrä on 17,9 prosenttia viime vuoden alkua alempi.