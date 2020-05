DS:n iso lataushybiridi vakuuttaa – Yksi kysymys ylitse muiden: mitä rahalla saa?

Ilmeikkäästi muotoiltu DS 7 Crossback E-Tense 4x4 on nuoren merkin uusi nelivetoinen lataushybridi. Se on kotonaan Suomen oikuttelevassa keväässäkin.

DS:n suuri lataushybridi vakuuttaa laadullaan.

DS on raivannut tietään kuluttajien tietoisuuteen itsenäisenä automerkkinä jo kuuden vuoden ajan, mutta Suomessa tämä ranskalaista, tasokasta eksklusiivisuutta edustava brändi on vielä monelle tuiki tuntematon.

Merkin historiaa halutaan tukea vuoden 1955 Citroën DS -mallin maineella, joka saattaakin avata auton ideologista pohjaa enemmän: nyt olemme hienostuneen mukavuuden äärellä. Kun auton lähtöhinta asettuu alimmillaan 54 000 euron tuntumaan, nousee yksi kysymys ylitse muiden: mitä rahalla saa?

Opel- ja Peugeot-sisartensa tapaan DS 7 Crossback E-Tense on suorituskykyinen SUV, jossa on roimasti tehoa ja vääntöä: 300 hevosvoimaa ja 520 newtonmetriä.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 on kookas lataushybridi, jota voi siis ladata myös kun auto seisoo pysäköitynä. Lataushybridin lisäarvo monelle kuluttajalle on, että liikkumiseen käytetyn sähkön tuotantotavaksi voi valita myös uusiutuvan energian fossiilisen sijaan. DS 7 Crossbackin tapauksessa lataushybridin sähköajon WLTP-standardoitu kantama on 58 kilometriä, jonka päätyttyä matkaa jatketaan PSA-leirin (Citroën, Opel, Peugeot) tutun 1,6-litraisen bensiinimoottorin voimin.

Tiloiltaan pistokkeella höystetty DS 7 Crossback on perusauton tasolla: tavaratilastakaan ei ole tarvinnut tinkiä, sillä auton kapasiteetiltaan 13,2 kWh:n akku on sijoitettu takaistuimen alle.

Viimeistään auton oven avaamisen jälkeen käy selväksi, että nyt alla on laatuvaikutelmaltaan erinomainen peli. Sisustukseen on käytetty materiaaleja, jotka viestivät premiumista hankintahinnan edellyttämällä tasolla.

Ranskalainen tyylittely on onnistunutta tavalla, joka kertoo, ettei DS 7 Crossback E-Tense pyrikään valtavirran tuotteeksi, vaan se asettuu sujuvasti marginaaliin. Jos ei ole hiljattain tutustunut DS:n tarjoamaan laatukokemukseen, ei voi tietää millaista lisäarvoa auto tänä päivänä tarjoaa.

Toukokuinen ensitesti Suomessa oli muuttua talvitestiksi, kun lämpötila painui äitienpäivän jälkeen nollan alapuolelle ja taivas tarjoili raikasta keväträntää.

Samalla sään koleus tarjosi tilaisuuden testata sähköisen toimintamatkan pituutta kylmässä, joka mitattiin kaikkein vaativimmalla tavalla eli ilman auton tarjoamaa ajastettua lämmitystä. Lukema asettui sekalaisessa ajossa 38 kilometriin, jota voi pitää kohtalaisen hyvänä tuloksena. Sisätilojen esilämmityksen myötä arvo nousee reilusti yli 40 kilometriin, myös kylmässä Suomessa.

DS 7 Crossbackin laatuvaikutelma on Grand Chic -varustetasossa jo suorastaan ylellinen, eikä kalpene lainkaan saksalaisten premium-kilpailijoiden rinnalla.

Ohjauspyörä on miellyttävästi käteen istuvaksi muotoiltu, ja siihen sijoitetut käyttimet helposti hallittavassa. Ajoergonomiassa ei ole moitteen sijaa.

Ajotuntumaltaan DS 7 Crossback E-Tense on tanakka tuttavuus. Mukavuus on autossa vahvasti läsnä. Ajotiloja on viisi: täyssähköinen, mukavuus-, hybridi-, urheilullinen sekä nelivetotila.

DS 7 Crossbackin lataushybridiversio tarjoaa ajajalleen viisi ajotilaa: täyssähköisen, mukavuus-, hybridi-, urheilullisen ja neliveto-tilan. Täyssähköajo asettui kylmän ajan ensitestillä parhaimmillaan 38 kilometrin tuntumaan.

Tasan 200-hevosvoimaisen bensiinimoottorin apuna surraavat etu- ja taka-akselin kaksi sähkömoottoria. Nämä palikat tuottavat järjestelmätehoa yhteensä 300 hevosvoimaa ja vääntöä 520 newtonmetriä. Voimalinja on tuttu Opelista ja Peugeot’sta.

Sähköajossa auto liikkuu takavetoisena toisen sähkömoottorin voimin, ja hybriditilassa auto valitsee itse taloudellisimman käyttövoiman. Sport-tilassa DS 7 Crossback E-Tense 4x4 näyttää kyntensä, ja auto ponkaisee varsin vankasti eteenpäin.

Suomen kieltä taitava kahdeksantuumainen kosketusnäyttö ja navigointi ovat vakiovarusteita.

Alle kuuden sekunnin pyrähdys sataseen on kookkaalle ja raskaalle autolle hyvä saavutus – varsinkin, kun se tapahtuu tyynen eleettömästi, ilman repivää draaman tuntua. Tavallisessa matkantaitossa töpseli-DS on miellyttävän hiljainen ja ohjaustuntuma neutraalin moitteeton.

Lataus tapahtuu vasempaan takakulmaan sijoitetun latausyhteen avulla. Latauspistoke on Type 2 -mallinen ja lataamisen enimmäisteho on 7,4 kW, eli myös yksivaiheinen 32 ampeerin lataaminen onnistuu.

Kokonaisuutena ensitestattu DS 7 Crossback E-Tense tarjoaa siinä määrin taloudellisuutta, tyyliä, suorituskykyä ja laadukkuutta, että hankintahintaa voi pitää perusteltuna. Neliveto on vielä oma plussansa, johon paneudumme myöhemmin koeajon merkeissä.

Myös takaistuimella on mukavat oltavat.

Entäpä sitten se lataus? Hitaimmillaan DS 7 Crossback E-Tensen täysin tyhjäksi ajetun akun lataus tapahtuu 8A-kotitöpselistä vajaassa kahdeksassa tunnissa, parhaimmillaan 7,4 kW:n teholla valmistajan mukaan vajaassa kahdessa tunnissa. Nyt tarvittaisiin vain lisää toimivia latauspisteitä, muillekin kuin omakoti- ja rivitaloasujille. Suuri osa suomalaisista ei varmasti halua jäädä marginaaliin, kun pistokeautoilu nyt yleistyy ryminällä.