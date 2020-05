Suuri osa liikenneasemien tutuista toiminnoista aukeaa maanantaina – ABC-asemien sisällä yksi paikka pysyy kuitenkin suljettuna

Muiden ravintoloiden ohella myös liikenneasemien kiinni olleita palveluita avataan 1.6. alkavalla viikolla.

Jäljelle jäävien rajoitusten vuoksi toiminta poikkeaa toistaiseksi joiltain osin normaaliolosuhteista, mutta lähtökohtaisesti kaikki palvelut ovat tavalla tai toisella tarjolla.

– Meillä on 175 kohdan listaus, joka sisältää kaikki toimenpiteet turvallisen ja poikkeusoloissakin helpon asioinnin edistämiseksi. Toki jokaisen pitää vieläkin itse huolehtia yleisistä ohjeista esimerkiksi turvavälejä koskien. Myös siitä on tehty mahdollisimman helppoa selkein ohjein ja opastuksin, ABC-ketjun johtaja Harri Tuomaala kertoo ketjun tilanteesta.

Käytännössä asemilla jatketaan tehostettua hygieniaa ja turvallista asiointia edistäviä ratkaisuja, kuten kassapleksejä, etäisyydestä kertovia tarroja ja saatavilla olevaa käsidesiä sisäänkäynneillä. Asiakaspöydät ja istumapaikat sijoitellaan lisäksi riittävillä turvaväleillä tai osa niistä poistetaan käytöstä.

Koska asiakkaat eivät toistaiseksi saa itse ottaa ruokia, suurimmassa osassa toimipaikkoja henkilöstö on annostelemassa ruokaa asiakkaille. Joillain asemilla noutopöydän antimet tuodaan suoraan keittiöstä ns. lautastarjoiluna. Vitriinistä otettavat makeat ja suolaiset kahvileivät ovat tarjolla yksittäispakattuina normaalia suppeammalla valikoimalla. Kaikkea saa mukaan myös take away -ostoksina.

Palveluista polttoainejakelu on ollut toiminnassa koko poikkeusajan, samoin kuin autopesupaikat. Myös ruokakauppa on avoinna normaalisti.

Asemien sisällä sijaitsevat lasten leikkipaikat pysyvät kuitenkin toistaiseksi suljettuina, mutta ovat käytettävissä ulkona.

– Rajoitusten purku alkaa siinä mielessä loistavaan aikaan, että lomakausi on aluillaan ja suomalaisilla suuri tarve päästä liikkeelle pitkän kevään jälkeen.