Poliisiylitarkastaja muistuttaa ensi viikosta: Vähäiset ylinopeudet ”halpenevat”, mutta eivät tule sallituimmiksi

Ilta-Sanomat kysyi Poliisihallituksen poliisiylitarkastajalta Maria Hoikkalalta, mitkä ovat viisi tärkeintä uudistusta, jotka uusi tieliikennelaki tuo mukanaan.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan maanantaina. Liikennesäännöt eivät mene sunnuntain ja maanantain välisenä yönä täysin uusiksi, mutta uusiin asioihin kannattaa perehtyä, poliisiylitarkastaja Hoikkala sanoo.

Liikennevirhemaksu rikesakon tilalle

– Poliisin näkökulmasta liikennevirhemaksu on suurin muutos. Otamme käyttöön liikenteen rikesakkojen tilalle liikennevirhemaksut ja sitä kautta myös uuden tietojärjestelmän, sillä hallinnolliset liikennevirhemaksut eivät ole samassa järjestelmässä rikosasioiden kanssa. Ylinopeudet eivät muutu nykyistä sallituimmiksi, vaikka vähäisemmät ylinopeudet ns. halpenevat. Muutoksia tulee myös ns. toistuviin rikkomuksiin ja miten ylinopeudet huomioidaan niissä.

Lakiin kirjoitettu ennakointi- velvollisuus

– Tähänkin saakka on pitänyt huomioida muu liikenne, mutta nyt ennakointivelvoite on kirjattu lakiin. Oman toiminnan pitää olla vaaratilanteita ehkäisevää ja toisten toimintaa ennakoivaa. Ennakointivelvollisuuden noudattamista arvioidaan lähinnä jälkikäteen, kun jotakin on tapahtunut. Mutta jatkossakin pitää voida luottaa siihen, että muut noudattavat liikennesääntöjä.

Ajon keskeyttäminen alkoholin vuoksi, vaikka rattijuopumusraja ei ylity

– Tämä on poliisin näkökulmasta hyvä muutos. Nyt laki mahdollistaa selkeän puuttumisen, jos kuljettajan havaitaan nauttineen alkoholia alle rangaistavan määrän. Käytännössä tämä tarkoittaa tilanteita, joissa päihtymys selkeästi vaikuttaa ajokykyyn. Sillä, että rangaistava rattijuopumus ei ole ainoa asia, mikä voi keskeyttää matkan, on todennäköisesti ennaltaehkäisevä vaikutus.

Poliisi ei tule paikalla peltikolareissa

– Kansalaisille näkyvä uudistus on se, että poliisilla ei ole velvollisuutta selvittää pieniä kolareita. Poliisi ei siis tule välttämättä paikalle, jos ei ole sattunut henkilövahinkoja tai ei ole epäilyjä kuljettajien ajokyvystä. Esitutkintapakko ei koske vähäisiä rikkomuksia, joista seuraa pelkkä hallinnollinen maksu.

Hoikkalan mukaan automaattivalvontaa voidaan lisätä.

Automaattivalvonnan laajentuminen

– Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun myötä automaattivalvonta voidaan ulottaa nopeuksien ja bussikaistojen käytön valvonnasta mm. turvalaitteiden ja viestintävälineiden käyttöön, liikennevalojen ja -merkkien noudattamiseen sekä häiritsevään ja tarpeettomaan ajoon.