Tukes: Kuluttajille myytävissä autonostimissa hengenvaara – katso lista!

Kaikissa neljässä testatussa autonostimessa havaittiin rakenteellisia puutteita, jotka voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa nostimen käyttäjälle hengenvaaran.

Tukes pyytääkin nyt kuluttajia lopettamaan kaikkien testauttamiensa neljän autonostimien käytön ja palauttamaan tuotteet ostopaikkaan.

Maahantuojilta Tukes toivoo erityistä tarkkuutta tuotteiden asiakirjojen läpikäynnissä.

Autonostimet pitää suunnitella ja rakentaa niin, että nostettavan kuorman tahaton liike on varmistettu automaattisesti sekä noston että laskun aikana.

Testattujen autonostimien osalta tämän tahattoman liikkeen eston toteutuksessa oli puutteita. Käytetyt ratkaisut eivät varmistaneet automaattisesti autonostimen nostovarsien liikettä esimerkiksi kuormaa alaspäin liikutettaessa.

– Autonostimen tahaton liike pitää olla estetty esiohjatun vastaventtiilin avulla kaikissa liikesuunnissa, myös laskussa. Jos autonostimen hydrauliikkajärjestelmään tulee vikaa ja kuormaa on laskettu alaspäin täydestä nostokorkeudesta uuden työskentelykorkeuden saavuttamiseksi, kuorma on vain hydrauliikan varassa. Silloin hydrauliikkajärjestelmän vian sattuessa auto putoaa hallitsemattomasti lattialle, ylitarkastaja Kimmo Hakala Tukesista kuvailee.

Selvitä nämä asiat, kun ostat autonostinta:

Varmista myyjältä, että ostamasi autonostinmalli on CE-merkitty.

Kysy myyjältä, miten kuorma pysyy käyttäjän hallinnassa sekä noston että laskun ajan ja kuinka kuorman tahaton liike on estetty.

Autonostimet on varustettava automaattisesti toimivalla laitteella, joka estää kuormaa pitävien osien tahattomat liikkeet ja on toimintavalmiudessa, kun kuorma nousee yli puoli metriä. Hyväksyttävä ratkaisu tähän on esiohjattu vastaventtiili.

Tutustu nostimen asennus- ja käyttöohjeisiin huolellisesti.

Panosta laatuun. Tukesin testausten ja aiemman eurooppalaisen yhteisvalvontaprojektin perusteella alimman hintakategorian tuotteissa on havaittu eniten puutteita.

Varmistu, että tuotteesta esimerkiksi löytyy CE-merkintä ja tietyt, koneasetuksessa määritellyt muut merkinnät, kuten koneen nimi, valmistajan nimi, osoite ja yksilöintimerkinnät sekä siitä, että nostimen mukana toimitetaan asianmukaiset asennus- ja käyttöohjeet.

Tutustu nostimen materiaaleihin ja hitsaustyön jälkeen. Vaikuttaako rakenne luottamusta herättävältä? Vaikuttavatko nostimen välykset liiallisilta, onko klappia? Ovatko nostolaitteen varsien pituussäädöt lukittuvia?

Autonnostimet luokitellaan koneiksi, joille on tiukat vaatimukset EU:ssa. Suomessa kuluttajakäyttöön myytävien koneiden turvallisuutta valvoo Tukes. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita valvoo puolestaan sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto.