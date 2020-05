Kun autokuume nousee, näitä seikkoja suomalainen painottaa

Tieto selviää S-Pankin autokyselystä. S-Pankin Kantarilla teettämässä autokyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään auton tärkeimmät ominaisuudet.

Vastaajista 70 prosenttia on sitä mieltä, että auton pitää olla taloudellisesti järkevä valinta.

Seuraaviksi nousivat turvallisuus (56 prosenttia) ja helppo ajettavuus (43 prosenttia). Noin viidennes vastaajista on sitä mieltä, että auton on oltava hyvännäköinen. Yhtä moni pitää merkkiä tärkeänä.

– Auton ostajina suomalaiset ovat järkikansaa. Toisaalta tulokset antavat aihetta pohtia, että pidämmekö itseämme järkiperäisempinä kuin todellisuudessa olemme. Kahvipöytäkeskusteluissa kuitenkin moni meistä hehkuttaa silmää hivelevää auton ulkonäköä. Ja auton merkilläkin on väliä, S-Pankin lainojen kehityspäällikkö Päivi Huttunen sanoo.

Naisille turvallisuus ja ajamisen helppous on vielä tärkeämpää kuin miehille. Viidennes naisista pitää tärkeänä esimerkiksi helppoa parkkeeraamista, kun miehistä näin vastasi vain viisi prosenttia.

Autokyselyn perusteella suomalaiset eivät pidä tärkeänä, että auto on uusi: vain seitsemän prosenttia nosti uutuuden tärkeimpien kriteerien joukkoon. Huttusen mukaan käytetty auto ei kuitenkaan ole yhtä kuin edullinen auto, sillä suomalaisen autokannan pikkuhiljaa uudistuessa myös käytettyjen autojen varustelu ja sitä myötä myös hinta nousevat.

Autokyselyyn vastanneista viidennes on harkinnut autoilun vähentämistä tai lopettamista viimeksi kuluneen vuoden aikana. Alle 30-vuotiaista vastaajista vähentämistä oli harkinnut lähes kolmasosa. Yleisimpänä syynä vähentämiselle pidetään auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia sekä ympäristösyitä.

Kaikista vastaajista kuusi prosenttia piti tärkeänä, että auto on sähköauto tai hybridi. Pääkaupunkiseudulla näin ajatteli 12 prosenttia.

Näin selvitys tehtiin

Autokyselyn toteutti Kantar S-Pankin toimeksiannosta. Kysely tehtiin Gallup Forum paneelissa (kohdistus 18-74-vuotiaat, joilla on auto taloudessaan). Tulokset on painotettu vastaamaan väestöä ko. kohderyhmässä. Vastaajia oli 1 197 henkilöä. Kysely toteutettiin online-kyselynä vastaajan suosimalla laitteella. Tiedonkeruun ajankohta oli 14.2.–19.2.2020. Virhemarginaali on korkeintaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa koko vastaajajoukossa. S-Pankki Oy on S-ryhmän ja LähiTapiolan omistama suomalainen kauppapankki