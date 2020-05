Moottori-lehti testasi uusia kevytperäkärryjä väistötilanteessa – yksi kärryistä hajosi jo 80 km/h nopeudessa

Autoliiton äänenkannattaja Moottori testasi uusien kevytperävaunujen käytöstä väistökokeessa täydellä kuormalla. Kokeet paljastivat, että kärryjen kestävyydessä on suuria eroja.

Kevytperäkärryjen eli O1-luokan jarruttomien perävaunujen turvallisuus puhuttaa etenkin nyt, kun 1.6.2020 voimaan astuva uusi tieliikennelaki nostaa kärryjen maksiminopeuden sataan kilometriin tunnissa.

Moottori-lehti selvitti heti tuoreeltaan suosituimpien peräkärryjen käytöstä äkillisessä, mutta kuitenkin reilusti lakien ja säädösten mukaisessa väistötilanteessa.

– Suomessa on rekisterissä noin 900 000 kevytperävaunua. Halusimme selvittää, miten kärryt käyttäytyvät yllättäen eteen tulevassa väistötilanteessa, kun kaikki on tehty ennalta oikein: kuormaus sallittujen massojen rajoissa, kuorma oikein sijoitettu sekä huolellisesti tuettu ja sidottu, vetoauto on kunnollinen ja kärrykin uusi, kertoo Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen.

Näin kävi Muulille.

Testissä oli mukana viisi yksiakselista vaunua myydyimmiltä merkeiltä: Aku, JT-Trailer, Majava, Muuli ja Respo. Vaunuihin lastattiin tasapainoinen kärryn maksimikantavuuden mukainen kuorma hyvin varmistettuna.

Väistökokeet suoritettiin suljetulla lentokentän kiitoradalla ja koe aloitettiin kaikille kärryille samoilla nopeuksilla: ensin 70 km/h, sitten 80 km/h ja 85 km/h.

Vetoautona toimi Škoda Superb 2.0 TSI 272 4x4 Sport Line DSG A.

Kokeessa siirrytään ensin vastaantulijoiden kaistalle ja palataan välittömästi takaisin omalle kaistalle.

– Testin tulos yllätti tekijätkin, sillä mukana olleen Muulin pyörät taittuivat vinoon jo 80 kilometrin tuntinopeudessa tehdyssä väistössä. Syynä oli vaunun akselitappien vääntyminen väistöliikkeen aiheuttaman sivuttaisrasituksen voimasta. Muut testin kärryt suoriutuivat kokeesta vaurioitta vielä tätä kovemmassakin nopeudessa, testin toteuttamisesta vastannut toimittaja Jussi Saarinen paljastaa.

Merkillepantavaa oli se, ettei vaurio vaikuttanut Muulin käytökseen väistökokeessa.

Kärry ei lopulta suistunut oletetulta ajolinjalta yhtään sen selvemmin kuin muutkaan testatut kärryt, joiden akselit kestivät väistön. Testikuljettajakaan ei havainnut ratin takana mitään erikoista.

– Tämän perusteella voidaan sanoa, että kärryn rakenteen pettäminen tapahtui lopulta turvallisesti. Tilanne on merkittävästi parempi kuin se, mitä esimerkiksi akselin katkeamisesta johtuva pyörän irtoaminen aiheuttaisi, Saarinen muistuttaa.

Todellisessa tieliikenteessä tilanne olisi silti ollut vakava, jos kuljettaja olisi jatkanut matkaansa vääntyneillä akseleilla hurjan väistöliikkeen jälkeen.

– Tilanteen opetus: jos liikenteessä tapahtuu kärryn kanssa jotain poikkeavaa, pysähdy mahdollisimman pian tarkistamaan kuorman sidonta ja kärryn kunto, Parviainen painottaa.

Testi herätti myös kysymyksen, onko kevytperävaunujen teknisissä vaatimuksissa kiristämisen varaa.

– Perävaunun rakenteessa olettaisi olevan sen verran varmuuskerrointa, ettei tällainen pettäminen olisi sallitulla ja oikein lastatulla kuormalla mahdollista normaalissa maantienopeudessa tapahtuvan väistön seurauksena. Kuluttaja varmasti arvostaa sitä, että hänen kärrynsä on käyttökunnossa myös rajun, mutta onnistuneen väistötilanteen jälkeen, Parviainen sanoo.

Testi paljasti myös sen, ettei peräkärryn hallitseminen ole ääritilanteissa helppoa, ja nopeus vaikuttaa selvästi yhdistelmän käytökseen. Kaikki testatut kärryt luistelivat väistökokeessa niin laajoin liikkein, että tavallisella maantiellä tila olisi käynyt vähiin.

– Perävaunua ei siis saa vedettäessä unohtaa, ja ajonopeus on syytä pitää korostetun maltillisena etenkin silloin, kun ollaan liikkeellä täydellä kuormalla. Ennakointi ja tarkkaavaisuus on liikenteessä aina hyödyllistä, mutta kärryn vetäminen vaatii kuljettajalta erityistä valppautta etenkin, jos kärryä vedetään vain kerran pari vuodessa, Parviainen muistuttaa.

Testi julkaistaan keskiviikkona 27.5. ilmestyvässä Moottorissa.